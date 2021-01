Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo Iaccarino anche Landella, il Pd raccoglie le firme per mandare a casa il sindaco: "E' arrivato il momento"

Questa mattina anche i consiglieri comunali del PD si sono presentati per firmare la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino. Dell'Aquila conferma la raccolta firme per far cadere l'amministrazione Landella