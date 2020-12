"Puglia zona gialla è follia totale". Tutolo a Emiliano e ai parlamentari foggiani: "Fate capire al ministro che è da pazzi"

"E' follia, è dire arrangiatevi". Antonio Tutolo da Lucera respinge senza sé e senza ma. la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di trasformare la Puglia in zona gialla. Scelta presa in base ai 21 indicatori inviati dalle regioni al Governo ed elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità.

Evidentemente il consigliere regionale del centrosinistra eletto nella stessa lista dell'assessore alla Salute Pierluigi Lopalco a sostegno di Michele Emiliano, non condivide l'idea che da domani bar e ristoranti riaprano fino alle 18 e che ad esempio un cittadino della lontanissima Celle di San Vito possa spostarsi in un altro comune, non solo per motivi di salute, lavoro o necessità.

Secondo Antonio Tutolo dietro la decisione del ministro ci sarebbe ben altro: "E' non riconoscere ristori alle attività e quindi si dice aprite tutto e sono cavoli vostri"

In un'affermazione, molto più colorita, l'ex sindaco di Lucera ci va giù pesante: "È un calcio nelle palle per la provincia di Foggia e la Bat. E' da pazzi non capire che non ci sono le condizioni".

Tutolo coinvolgerà Emiliano e i parlamentari di Capitanata, ai quali chiederà "di far capire al ministro che da noi il giallo è una presa in giro, è follia totale" .

Ben altri i toni utilizzati dal governatore della Puglia, che nell'invitare i pugliesi a non darsi alla pazza gioia "perché il rischio è ancora alto", ha spezzato una lancia a favore della decisione di sbiadire la colorazione della Regione Puglia: "Stando chiusi in casa molti rischiano di fare la fame. Come tanti che già fanno la fame a causa delle chiusure anticovid dei mesi passati".

Con una punta d'orgoglio Emiliano ha rimarcato "la programmazione fatta sulla rete ospedaliera, che ci ha consentito di allargare man mano che ne abbiamo avuto necessità i posti letto, moltiplicando i reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti covid, l’area medica e i posti letto cosiddetti post acuzie".

Tutolo, al contrario, non una mezzi termini: "La Puglia zona gialla è follia".