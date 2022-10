I Popolari di Cassano ripartono da Foggia: "Pronti ad affrontare con decisione le Amministrative"

Puglia Popolare è pronta a ripartire da Foggia e guarda con particolare attenzione alle elezioni amministrative, appuntamento che la componente politica “intende affrontare con decisione per restituire al capoluogo della Capitanata la sua assemblea civica”. Parole di Carlo Laurola, vice coordinatore regionale del movimento di Massimo Cassano, che mercoledì ha partecipato alla prima riunione a Foggia dell’esecutivo provinciale, a quasi un mese delle elezioni politiche. “È stato un incontro importante – ha commentato - in cui credo sia emersa in maniera molto netta la volontà di proseguire il percorso intrapreso al fianco di Massimo Cassano”.

Pare che l’incontro sia stato piuttosto nutrito, forse con qualche new entry destinata a fare rumore. Dal movimento parlano di un dibattito utile non solo ad analizzare i risultati elettorali ma, soprattutto, ad esaminare i numerosi aspetti organizzativi per una presenza più attiva, in vista di una conferenza programmatica su base regionale. Per Claudio Di Lernia, del coordinamento provinciale, “la fase organizzativa si rende necessaria perché è cresciuta la domanda di partecipazione in una realtà che attende urgenti risposte”.

Si è trattato di un confronto articolato in cui sono intervenuti diversi dirigenti territoriali: da Giuseppe Custode di Ortanova a Nello Montoro di Lesina, da Giuseppe Chiumento di San Giovanni Rotondo ad Antonio Aquilino e Pasquale Fiore di Foggia.

“Le nostre sono idee sempre in movimento nel campo largo dell’area moderata e cattolica - ha detto il commissario di Foggia Michele Gesualdo - ma vanno accompagnate da una forte impronta identitaria. E per far questo nella maniera migliore, dopo la fase costituente, serve adesso celebrare un congresso”. Per Nicola Di Feo “i prossimi appuntamenti amministrativi confermeranno il ruolo determinante delle forze centriste nella strategia delle alleanze che deve caratterizzarsi con una proposta di reale cambiamento, senza fughe in avanti”.