L'europarlamentare Casanova al fianco degli agricoltori: "Da 5 anni denunciamo problemi in totale solitudine"

Da Bruxelles Massimo Casanova, europarlamentare del grippo Lega-Id, si schiera dalla parte degli agricoltori che questa mattina, a bordo di 343 trattori, hanno manifestato per le strade di Foggia con partenza dal Green Park (immagini video).

"L’Ue, con le sue politiche estremiste e profondamente ideologiche, sta mettendo in ginocchio interi comparti della nostra economia. Settori primari, raggiunti dagli effetti di provvedimenti sbagliati nel metodo, spesso anche nel merito".

L'imprenditore leghista di stanza a Lesina garantisce che le questioni degli agricoltori sono state ampiamente denunciate da ben cinque anni, "in totale solitudine" aggiunge. "Siamo stati i primi a batterci contro la scure di un Green Deal immaginato in maniera troppo esasperata per essere sostenibile. L’Ue ha ignorato non solo gli agricoltori ma anche i pescatori, gli allevatori, le imprese, tutte le categorie produttive. Tutte ritenute una minaccia. È chiaro che ora è percepita come una nemica" evidenzia. "Liquidarle superficialmente sarebbe l’ennesimo grave errore. Bisognerebbe, invece, ascoltarli" aggiunge.

Casanova incalza: "La Commissione Europea ha seguito un modello sbagliato, la transizione ecologica non si fa contro ma con. Non è sbagliato voler perseguire una transizione ambientale, ma questa non si fa con l’accetta. Piuttosto deve essere giusta e pragmatica, deve avere rispetto dei diritti delle comunità locali, deve essere non idealistica ma accompagnata da studi sull’impatto socioeconomico dei provvedimenti, da maggiori finanziamenti e da meccanismi di compensazione, facendo attenzione ad integrare i tre pilastri fondamentali della sostenibilità: ambientale, sociale ed economico".

L'europarlamentare conclude: "Tra pochi mesi si torna al voto e, finalmente, potremo smantellare questo sistema di potere a trazione sinistra per fare spazio a forze politiche più pragmatiche e realmente interessate a difendere il Paese”.