Autisti e controllori verso la qualifica di agente di polizia amministrativa: pene più severe in caso di aggressioni

È stata approvata all’unanimità in commissione Trasporti la proposta di legge di modifica al testo unico della disciplina del trasporto pubblico locale (18 del 2002)

Con questa iniziativa legislativa si attribuisce al personale delle aziende di trasporto la qualifica di agente di polizia amministrativa per l’accertamento e la contestazione degli illeciti.

Il testo originario, invece, in riferimento alle sanzioni agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, non prevede questa possibilità, mentre esistono esperienze analoghe, già attuate in altre Regioni, che hanno dimostrato ampiamente la necessità e l’utilità di questo cambiamento.

Infatti, consentire agli autisti e agli assistenti alla clientela, che oggi possono esclusivamente procedere al controllo dei titoli di viaggio, di conseguire la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa, permette di svolgere l’attività di controllo con maggiori tutele per il personale a ciò preposto. Infatti, in caso di aggressione, il Codice Penale prevede in questi casi pene più pesanti.

Inoltre, la specifica formazione che consentirà l’ottenimento della qualifica, aiuterà il personale a svolgere ancora meglio il loro ruolo, che non è solo riferito alla comminazione delle sanzioni, ma che è anche punto di riferimento per la cittadinanza, sia sul territorio che a bordo dei mezzi.

Si aggiunga che la presenza degli Agenti di Polizia Amministrativa sui mezzi pubblici e alle fermate, muniti di apposito tesserino, rappresenta sicuramente un deterrente per coloro che vogliono compiere atti di vandalismo o microcriminalità, trasmettendo ai passeggeri una maggiore percezione di sicurezza.

In seguito all’approvazione di questa pdl, la Giunta regionale avrà il compito di definire le modalità per l’attribuzione della qualifica di Agente di Polizia Amministrativa, attraverso la frequenza di un apposito corso di idoneità, a cui dovrà seguire il superamento di uno specifico esame. I soggetti erogatori dei corsi saranno le Aziende di trasporto pubblico locale aventi sede legale e/o operativa sul territorio pugliese. Gli erogatori dei corsi si faranno integralmente carico di ogni relativo onere economico.

“Il trasporto pubblico è un fattore essenziale per la qualità della vita dei cittadini a patto che tutte le componenti lavorative e il sistema stesso sia organizzato al meglio senza sbavature. Parto da questa considerazione alla luce della mia proposta di Legge di modifica della Legge Regionale della disciplina del controllo del trasporto pubblico locale. Finalmente oggi in quinta Commissione è stata approvata questa mia proposta”, ha affermato il capogruppo di Azione e vice commissario regionale Ruggiero Mennea

“Purtroppo, la legge regionale in riferimento alle sanzioni agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, non prevede la possibilità, da parte della Regione Puglia, dell'attribuzione della qualifica di Agente di Polizia Amministrativa al personale delle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico – ha proseguito Mennea -. Eppure in altre realtà questo è stato superato con una norma specifica che ha consentito agli autisti e agli assistenti di viaggio, di conseguire la qualifica di Agente di Polizia Amministrativa. Pertanto alla luce di quanto accaduto oggi auspico che il successivo passaggio in Consiglio Regionale possa sancire questo cambiamento utile a nostri cittadini e al sistema stesso. Non possiamo più permetterci di indugiare in tal senso e ribadisco la necessità che questo cambio di status avvenga anche in Puglia considerando che questo consentirà di svolgere l'attività di controllo con maggiori tutele per il personale. Inoltre, in ambito lavorativo, la qualità del lavoro stesso apparirà agli occhi degli utenti di maggior spessore anche alla luce della richiesta di sicurezza invocata da chi beneficia del trasporto pubblico”.