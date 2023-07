Parte l’iter per l’istituzione della Fondazione ‘Secondo Federico’

La Fondazione ‘Secondo Federico’ è l’oggetto della proposta di legge del consigliere regionale manfredoniano Paolo Campo assegnata alla Commissione Cultura del Consiglio regionale della Puglia, adempimento che avvia l’iter della sua istituzione, sostenuta da tutti i consiglieri regionali della provincia di Foggia, di maggioranza e opposizione, con in testa il vice presidente della Regione Raffaele Piemontese e l’assessora al Welfare Rosa Barone.

“La Fondazione ha la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia, legato alla figura di Federico II – si legge all’articolo 1, comma 4 – sostenendone in modo particolare la conoscenza e la fruizione attraverso l’integrazione tra espressioni della cultura digitale, della cultura industriale e della cultura artigianale, nella dimensione europea e mediterranea. Ha altresì lo scopo di promuovere interventi e programmi in ambito culturale e sociale ispirati alla figura di Federico II”.

Come previsto dalla legge regionale di Bilancio approvata il 29 dicembre 2022, alla Fondazione sono destinati 250.000 euro l’anno dal 2023 al 2025.

“Ciò che abbiamo immaginato – spiega il consigliere regionale Paolo Campo - è uno strumento, giuridico e finanziario, che elabori originali strategie di ricerca e valorizzazione del retaggio dello Stupor Mundi per favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta culturale, la promozione di luoghi e itinerari materiali e immateriali anche a fini turistici, il protagonismo dei giovani studenti e ricercatori italiani, europei e dei Paesi del Mediterraneo capaci di estrarre dalla matrice federiciana idee di futuro”.

La Fondazione ‘Secondo Federico’ avrà sede a Foggia, città che fu anche ‘imperiale’, e sarà partecipata al 51% dalla Regione Puglia e al 49% da soci privati e pubblici, inizialmente i Comuni di Lucera, Monte Sant’Angelo e Torremaggiore, in ragione della qualità degli insediamenti federiciani presenti in quelle città e territori, con in testa Castel Fiorentino, il sito in cui l’imperatore morì. Il promotore auspica che anche la Provincia di Foggia “condivida l’iniziativa e vi partecipi attivamente”.

La proposta di legge ha ottenuto le firme di Raffaele Piemontese (Pd), Rosa Barone (M5S), Napoleone Cera (Forza Italia), Sergio Clemente (Azione), Giannicola De Leonardis (Fratelli d’Italia), Paolo Dell’Erba (Forza Italia), Joseph Splendido (Lega) e Antonio Tutolo (Misto).

“Oltre a loro, ritengo doveroso citare il lavoro di elaborazione e sostegno di Peppino D’Urso, già presidente del Teatro Pubblico Pugliese, e di tutti quanti hanno dedicato tempo e lavoro ad uno straordinario progetto di recupero e valorizzazione di un inestimabile patrimonio culturale, materiale e immateriale – conclude Campo - su cui rifondare l’identità stessa della terra così amata da Federico II”.