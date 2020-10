Emiliano presenta ai parlamentari il suo programma e chiede un parere: "Conto sul vostro apporto"

Il presidente Michele Emiliano ha invitato parlamentari ed eurodeputati eletti in Puglia a un confronto sul programma di governo della Regione per i prossimi 5 anni, alla base della sua candidatura. L'incontro è stato fissato per lunedì prossimo, 26 ottobre, nella sala 2 del padiglione 152 della Regione all'interno della Fiera del Levante. Con una lettera, Emiliano ha invitato i deputati, i senatori e gli europarlamentari che sostengono il Governo Conte a partecipare per ricevere osservazioni e suggerimenti in vista della presentazione delle linee guida di governo al Consiglio regionale, primo atto della nuova amministrazione previsto dallo statuto.

“Ritengo tale iniziativa molto importante - ha scritto Emiliano nella lettera di invito - e utile al fine di avere con voi una reale connessione sui temi di grande interesse generale e ricevere osservazioni e suggerimenti in vista della presentazione delle dichiarazioni programmatiche al Consiglio regionale, primo atto dall'attività del nuovo governo regionale. Conto sul vostro prezioso apporto e sulla vostra partecipazione che potrà essere assicurata anche da remoto”.