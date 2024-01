Ex Sinagoga da recuperare: Miglio punta a lasciare in eredità un progetto immediatamente cantierabile

Punta a lasciare al suo successo un progetto immediatamente cantierabile per il recupero dell’ex Sinagoga, nel quartiere ebraico, il sindaco di San Severo Francesco Miglio.

Sarà l’eredita del primo cittadino. Chi verrà dopo di lui, potrà candidarlo ai prossimi bandi di finanziamento.

Come spiega Miglio, un decreto del 2 luglio 2010 “dichiara quelle unità immobiliari di particolare interesse sottoponendole a vincolo. In questo decreto si parla di ‘ex Sinagoga di Quarto Ebrei’. Ma che sia stata davvero una Sinagoga non è mai stato provato”.

Tutti gli atti ufficiali, compresa una delibera di Giunta regionale del 2022, parlano di ex Sinagoga. Ma quello che davvero importa è “recuperare il sito”, che sarebbe stato un palazzo signorile in epoche più recenti.

“Il recupero del centro storico non è solo rialzare saracinesche, ma significa creare situazioni e attrazioni culturali e turistiche perché ciò possa accadere – ha scritto il sindaco sui social - Nel corso della mia sindacatura (la più lunga) ho ricreato la Galleria del palazzo dei Celestini, acquisito l’antico Teatro Real Borbone che presto sarà restaurato, finanziato il recupero delle basole in centro storico. Intervento, quest’ultimo, che è di prossima cantierizzazione. Con le prossime misure di finanziamento andrà progettato e realizzato il recupero dell’ex Sinagoga nel quartiere ebraico”.