Il debutto dei parlamentari foggiani: selfie e dediche nel primo giorno in aula

Piovono ‘like’, auguri di buon lavoro e congratulazioni sotto selfie e foto di rito del debutto in Parlamento degli eletti foggiani. Dai loro post sui social traspare tutta l’emozione del primo giorno, soprattutto tra i neofiti di Palazzo Madama e Montecitorio. Ad aprire le danze è stato il deputato manfredoniano di Forza Italia Giandiego Gatta, con il cuore nello zucchero, che ha fatto man bassa di ‘mi piace’: “Siete tutti accanto a me, come nella campagna elettorale, in cui mi avete sostenuto anche nei momenti più duri. Grazie di esserci”, ha scritto a corredo di una foto che lo immortala all’ingresso, mezz’ora prima della seduta della Camera. Qualche ora dopo, il tabellone certifica la sua presenza e si rivede tra i banchi quando ormai è iniziata ufficialmente la XIX legislatura: “Fiero ed onorato di essere qui a rappresentarvi”, dirà.

'Ai miei nonni’ è la tenera dedica del deputato foggiano di Fratelli d'Italia Giandonato La Salandra, didascalia delle foto del tabellone elettronico e della pulsantiera per la votazione del suo seggio. Nelle ‘storie’ ha pubblicato le immagini simbolo della sua giornata memorabile: di primo mattino la cravatta, poi il Traslatlantico e il selfie con l’amico e collega Marcello Gemmato, coordinatore pugliese di Fratelli d’Italia. Scatenato anche su Instagram dove pubblica il foto racconto della giornata e si dice orgoglioso e onorato: “Sento la responsabilità e l’emozione di far parte di questa nuova storia, cominciata ufficialmente oggi ma per me molti anni fa”.

I Cinquestelle, ritornati in blocco, sono carichi. Cambia aula Marco Pellegrini, passato dal Senato alla Camera, negli stessi banchi del suo leader. E tra le sue stories c’è proprio una foto che ritrae l’ex premier di Volturara Appula Giuseppe Conte attorniato dai colleghi: “Noi e il nostro presidente”, scrive il deputato foggiano che ha sconfitto il centrodestra nel collegio uninominale. Poi, durante il voto per l’elezione del presidente, pubblica un selfie con Daniela Morfino, deputata eletta in Sicilia: “Siamo prontissimi a una legislatura di opposizione intransigente ma costruttiva – scrive - Opereremo nell'esclusivo interesse del Paese, tutti i giorni, sui territori, nelle Commissioni, nella Camere. Insieme possiamo farcela”.

Tabellone elettronico e selfie nell’emiciclo anche per la deputata sanseverese Carla Giuliano: “È una grande emozione ed un immenso onore poter rappresentare nuovamente i cittadini in Parlamento. Si riparte con energia, serietà e coraggio”.

Solito aplomb nello scatto di Giorgio Lovecchio: “È davvero un immenso onore e una grande responsabilità potervi rappresentare in questa assemblea, perché è chiaro che ad essere presente qui a Montecitorio non è solo Giorgio Lovecchio, ma è tutta la Capitanata. È una grande emozione, ci sarò, sempre. È il momento del coraggio”.

Alla sua prima volta la senatrice foggiana di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, che pubblica le foto con i colleghi, accanto all’ex presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. “Ho vissuto tante emozioni contrastanti – racconta - La gioia di entrare in questa meravigliosa aula del Parlamento, protagonista di oltre 70 anni di storia della nostra Repubblica, e il peso della responsabilità in un momento di straordinaria difficoltà come questo che stiamo vivendo. L'elezione di Ignazio La Russa alla Presidenza del Senato, uomo autorevole e competente, è oggi un motivo di grande fiducia, e un primo passo verso la composizione di un governo serio e competente espressione della volontà popolare”.

La Cinquestelle Gisella Naturale (per la cronaca, non è tra i 'franchi tiratori'), tornata in Senato, si fa immortalare al suo ingresso in aula, pubblicato nelle storie. Dedica, invece, un post alla senatrice a vita Liliana Segre, presidente ‘morale’ più che provvisoria, come l’ha definita il suo successore. “Ha dato luce a questa prima seduta d’aula. Un discorso impeccabile che andrebbe ascoltato e fatto ascoltare più volte”, ha scritto pubblicando il video. Peraltro, a pranzo l’ha incontrata e ha avuto modo di complimentarsi personalmente con lei. La senatrice a vita ha voluto rimarcare, nella circostanza, l’importanza del vocabolo ‘mitezza’, che non ha usato a caso. (“Potremmo anche concederci il piacere di lasciare fuori da questa Assemblea la politica urlata, che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione dal voto, interpretando invece una politica alta e nobile che, senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti, dia prova di rispetto per gli avversari, si apra sinceramente all'ascolto, si esprima con gentilezza, perfino con mitezza”).

Niente cinguettii sul social più politico di sempre: i parlamentari nostrani non sono particolarmente attivi su Twitter. A bazzicarlo di più sono la senatrice Naturale e l’onorevole Lovecchio. Non hanno un account i deputati La Salandra, Gatta e Giuliano, mentre il profilo della senatrice Fallucchi è fermo alle Regionali 2020, ormai, decisamente, acqua passata.