A Lesina c'è un solo candidato sindaco: per il centrodestra compatto c'è il leghista Primiano Di Mauro

Da oggi e fino al giorno delle votazioni del 20 e 21 settembre per il centrodestra di Lesina l'avversario da battere sarà l'astensionismo. Strada in discesa quindi per la 'Lesina Azzurra' del candidato sindaco ed esponente della Lega Primiano Di Mauro, unica formazione in campo nella roccaforte di Massimo Casanova, europarlamentare e braccio destro di Matteo Salvini, alla quale basterà raggiungere il quorum del 50%+ uno degli aventi diritto al voto.

Dopo la parentesi Cristino, mandato via proprio dalla Lega dopo appena un anno di governo cittadino, il centrodestra di Lesina si ricompatta. Ed ora Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia mostrano i muscoli.

Nessun muro, nessun ostacolo, di fronte il deserto del centrosinistra, incapace di fare sintesi e di presentarsi agli elettori con una proposta politico-amministrativa dopo il patatrac del Carroccio. A nulla sono valsi i tentativi delle giovani leve dem di mettere su una lista che avrebbe visto quale candidato sindaco il segretario cittadino del PD, l'avvocato Angelo Ippolito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualcosa si è rotto ed è andato storto durante la presentazione della documentazione, spianando di fatto la strada alla 'Lesina Azzurra' di Primiano Di Mauro e dei 12 candidati consiglieri Maria Libera Augelli, Antonella Nunzia Basile, Leonardo Biscotti, Leonardo Bramante, Mario Cardarelli, Maria Carmela Rita Esposito, Michele Lombardi, Giovanni Di Mauro, Alessandra Matarante, Vincenzo Marotta, Maria Libera Pegoli e Gaetano Pezzicoli