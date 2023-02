Primarie Pd, nel Foggiano vince Bonaccini

In provincia di Foggia Stefano Bonaccini vince le Primarie del Partito Democratico con il 63,6%, pari a 7.812 voti. Elly Schlein, eletta segretaria, si ferma al 36,4%, vale a dire 4.473 voti. Sono 41 le schede nulle e bianche. Nei 37 seggi allestiti in Capitanata hanno votato 12.326 iscritti e simpatizzanti, quasi il 12% in meno rispetto al 2019.

Il risultato rispecchia i pronostici della vigilia, al Sud favorevoli per il presidente dell’Emilia Romagna, sostenuto dai big Dem. Capolista nel collegio di Foggia della sua mozione per l’Assemblea nazionale il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Il suo candidato perde ma, in virtù delle percentuali, saranno tre i componenti dell'Assemblea eletti per l'Area Bonaccini (Piemontese, Mara Greco e Daniele D'Alessandro) e due i componenti dell'Area Schlein (Gianluca Ruotolo e Lucia Di Cesare).

Nel seggio di Foggia città hanno votato 2.687 elettrici ed elettori (nel 2019 erano stati 2.560). Stefano Bonaccini ha ottenuto 1.658 voti (62%); Elly Schlein 1.017 voti (38%).

Articolo aggiornato alle 23:55.