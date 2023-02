Congresso Pd, rinviato l'arrivo in città di Elly Schlein

La deputata Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico, domenica 19 febbraio, dalle 15.30, sarà nella sala più grande del multisala Laltrocinema, in via Duomo 1 (nei pressi della Cattedrale).

"Esaurita la fase congressuale con il rinnovo degli organismi dirigenti dei circoli e della Federazione provinciale, è il momento di concentrarsi sulle primarie aperte per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico. I risultati ottenuti da Elly Schlein hanno fatto emergere tutto l’interesse e l’entusiasmo che la sua candidatura hanno suscitato nella comunità del PD, arricchitasi con l’ingresso di tante donne e uomini che hanno deciso di iscriversi al partito proprio per sostenere la mozione Parte da Noi. Vincere le primarie del 26 febbraio è un obiettivo ben più a portata di mano di quanto non lo fosse solo un mese fa ed è con questo spirito che chiediamo alle centinaia di sostenitori di Elly Schlein in Capitanata di partecipare alla manifestazione di domenica prossima e di votare e far votare la nostra candidata alla segreteria nazionale del Pd domenica 26 febbraio" il commento del consigliere regionale Paolo Campo.