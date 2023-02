Congresso Pd, a Foggia arriva Elly Schlein

La deputata Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico, arriva a Foggia per incontrare militanti, elettori e quanti si riconoscono nella proposta politica sintetizzata nella mozione ?Parte da noi!?. Sarà in città sabato 11 febbraio per un'assemblea pubblica nell?Auditorium della Camera di Commercio di Foggia in via Protano, alle 15.30.

Torna in Puglia per la seconda volta, ?fiduciosa che proprio qui sarà possibile fare la differenza, grazie ad un dibattito congressuale fortemente concentrato sui temi della politica e ad una maturità non comune di chi dirige e di chi rappresenta il Pd nelle istituzioni locali e regionali ? afferma il consigliere regionale Dem Paolo Campo, uno dei coordinatori della mozione in Puglia, annunciando la sua visita - In Puglia, a Foggia, anche per lanciare la proposta politica di riscatto reale del Sud, fondato sulle risorse e le energie che lo rendono un luogo denso di competenze e accogliente per gli investimenti più innovativi. ?Parte da noi? la voglia di ricostruire la connessione politica ed emotiva con la comunità foggiana e dauna, come parte da noi la volontà di affermare e difendere i valori su cui il Partito Democratico si fonda e dovrà rifondarsi. Sostenere nei congressi di Circolo e votare alle primarie aperte Elly Schlein è la premessa all?avvio di una nuova fase per il Pd, per la Sinistra e per l?Italia?.