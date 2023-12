La Giunta Episcopo parte dalle periferie: prima riunione al Rione Candelaro

La Giunta guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo sceglie il Rione Candelaro per la sua prima riunione.

È convocata per domani, giovedì 21 dicembre, alle 16, nella sede della I Circoscrizione Croci, in viale Candelaro, alle cosiddette ‘piastre’.

Si tratta di “una scelta simbolica – fanno sapere dal Comune di Foggia - a testimoniare la volontà del nuovo governo cittadino di uscire fuori da Palazzo di Città per vedere da vicino i problemi della comunità, a cominciare dalle zone periferiche”.

Per di più, dopo la prima riunione, sindaca e assessori incontreranno la stampa. È stato reso noto anche l’ordine del giorno.

Dopo le comunicazioni della sindaca, la Giunta si occuperà di edilizia residenziale pubblica attraverso la verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza, nonché alle attività produttive terziarie, ai sensi delle leggi 167/1962, 865/71, 457/78, annualità 2024.

Determinerà, inoltre, la destinazione, per il triennio 2024-2026, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. All’odg, anche anticipazioni di tesoreria; l’individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del Tuel relativamente al primo semestre 2024; la proposta di adozione per il Consiglio comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024-2026; la proroga dei contratti di servizio fino al 30 giugno prossimo con la società AM Service Srl.

La Giunta è chiamata, inoltre, ad approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Decreto del ministero della Transizione Ecologica 396 del 28 settembre 2021 misura M2C.1.1 i 1.1 linea d’intervento a) in materia di miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Prevista anche la presa d’atto della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della ciclovia urbana da via Natola all’Orbitale.

Gli ultimi due punti riguardano l’autorizzazione alla destinazione del fondo anno 2023 area dirigenza e l’approvazione della stagione teatrale 2024 del Teatro Umberto Giordano.