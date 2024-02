Pontone resta al suo posto, il Consiglio desiste sull'incompatibilità: “Ero convinto che fosse un abbaglio”

Il Dem Italo Pontone resta al suo posto e torna a sorridere. Il Consiglio comunale di Foggia delibera di non procedere alla formale contestazione di incompatibilità nei suoi confronti, non ritenendola sussistente.

La maggioranza, allineata e coperta, con 19 voti favorevoli desiste. Lascia l’aula solo Pasquale Cataneo (Italia del Meridione), che aveva proposto di ritirare l’accapo per consentire al segretario di fare una valutazione più compiuta e permettere a ogni consigliere di esprimersi in scienza e coscienza.

A distanza di due mesi dall’ultimo Consiglio comunale hanno risposto tutti presente, tranne il diretto interessato, tornato in aula solo dopo il voto dei colleghi chiamati a decidere del suo destino per un contenzioso ancora pendente con la curatela fallimentare di Amica.

Le osservazioni che avrebbe potuto presentare nei dieci giorni successivi all’eventuale contestazione, a norma del Tuel, sono state anticipate da ben due pareri, che ha fatto pervenire al Servizio di Segreteria Generale, uno a firma del professore e avvocato Marcello Cecchetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Sassari, l’altro dell’avvocato Piergiuseppe Venturella (Tonucci & Partners di Roma).

Entrambi arrivavano alle medesime conclusioni: ove mai si fosse configurata una lite pendente, sarebbe stata applicabile comunque l’esimente.

Pontone è stato chiamato in causa per un contratto di servizio firmato quando era assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta di Orazio Ciliberti.

L’ex segretario generale Maria Giuseppina D’Ambrosio, con il conforto dell’Avvocatura Civica, ravvisava possibili profili di incompatibilità nei confronti del consigliere PD Italo Pontone. Un mese dopo, i consiglieri comunali si sono visti recapitare un parere diametralmente opposto del suo successore, Alfredo Mignozzi.

Il consigliere comunale civico di opposizione Giuseppe Mainiero, probabilmente, almeno in questo caso, ha finito per rimpiangere la dirigente che aveva osteggiato aspramente, ma che sul punto gli aveva dato ragione. Per la cronaca, non è stato indulgente neanche con il nuovo arrivato, al suo primo Consiglio comunale.

L’attuale segretario generale del Comune di Foggia ritiene che non sussista la causa di incompatibilità, in quanto, “nel caso di specie viene in luce una lite pendente tra amministratore e curatela fallimentare di società controllata dal Comune, non già tra amministratore e Comune medesimo”.

A corroborare la sua interpretazione sono due pareri del ministero dell’Interno su casi analoghi. Non nutre alcun dubbio sul fatto che nel caso di specie non si configuri una ‘lite pendente’ tra il Comune di Foggia e Italo Pontone.

E se la dirigente del Servizio Avvocatura, avvocato Angela Paradiso, non riteneva che si potesse configurare l’esimente per fatto connesso con l’esercizi del mandato, il nuovo segretario non è stato altrettanto perentorio: “non è allo stato dei fatti dimostrato che il dott. Pontone abbia agito per perseguire un interesse personale e che il suo intervento non sia stato occasionato dall’esercizio del proprio mandato di Assessore ai lavori pubblici. Non vi è quindi certezza sulla impossibilità di ritenere la descritta esimente integrata nella fattispecie in esame”.

Al suo arrivo a Palazzo di Città ha subito preso in mano la pratica.

Il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Mainiero, che aveva sollevato la presunta causa di incompatibilità, l’ha definita una “situazione grottesca”. Il parere del segretario, a suo dire, “combacia esattamente con quello degli avvocati” di Italo Pontone.

Gli altri assessori, all’epoca, ha osservato “non hanno firmato quel contratto. Reca una sola firma. A che titolo, se non personale firmava il contratto che non aveva copertura finanziaria?”, ha obiettato.

Il centrodestra ha deciso di abbandonare l’aula. “Grave che ci chiediate di esprimerci con pareri così contrastanti. Portate a più miti consigli la tecnostruttura”, ha detto nel suo intervento il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese.

Il segretario generale, guardando al parere della collega dell’Avvocatura, preferisce definirle “due posizioni distinte”: “Sicuramente uno di noi due ha sbagliato”, ha rilevato, per la legge delle probabilità.

Il suo parere, però, ha convinto i consiglieri di maggioranza, anche “in punto di diritto”, come rimarcato da Mario Cagiano. “Il segretario comunale è il notaio di questo ente - ha detto il capogruppo del Pd Lino Dell’Aquila – Io non ho nessun dubbio: non c’è una lite pendente tra il Comune e Pontone. Non c’è incompatibilità e questa delibera va votata”, ha concluso senza esitazioni e guardando ai colleghi dei banchi della maggioranza.

Dal canto suo, sommessamente, l’avvocato Paradiso, ha osservato come si trattasse di un parere legale, senza la pretesa di infallibilità. “Il mio parere non è vincolante. L’ho reso alla luce delle mie considerazioni, del mio approfondimento, non pretendo che sia corretto, ovviamente non ritengo neanche di revocarlo, non sarebbe indice di serietà professionale. Non posso garantire che sia corretto, come farebbe qualunque avvocato serio, posso solo assicurare che è fonte del mio approfondimento”.

Ritiene che si configuri la lite pendente, ma anche l’esimente, l’ex candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro. Pontone, a suo dire, “è stato superficiale nel mettere quella firma”. Si lascia andare anche a giudizi sulla persona (“Meriterebbe una petizione dei cittadini per chiedere al Pd di non candidarlo più”), nel gioco delle parti, ma all’incompatibilità per “aver messo una firma mentre faceva l’assessore” dice no.

Abbandonano l’aula anche i civici Nunzio Angola, Stefania RIgnanese e Antonio De Sabato.

“Ho sentito, purtroppo, affermazioni un po’ kafkiane – ha detto la sindaca Maria Aida Episcopo prendendo la parola dopo il voto –. Questa assise non è un tribunale. Il mio auspicio è che i lavori, in futuro, non siano gravati da ostruzionismi o da situazioni di stress politico amministrativo”.

Superato lo scoglio, Italo Pontone, ringrazia soprattutto il Partito Democratico: “Non posso che ringraziare sicuramente il mio partito che mi ha sostenuto in maniera molto forte, a partire dai dirigenti, quindi Piemontese, Azzarone, il capogruppo, tutti i consiglieri che si sono anche espressi in Consiglio comunale, non per tutelare Pontone ma per tutelare un rappresentante del Partito Democratico. È il segno di una rinascita del nostro partito”.

Ha ripreso il suo posto in aula, più disteso, per quanto abbia dissimulato un certo nervosismo quando è stata sollevata la presunta incompatibilità. “Non ho mai avuto timore di nulla, ero convinto che ci fosse stato qualche abbaglio – dichiara ai microfoni di FoggiaToday -. Questo nuovo segretario ha avuto il buon senso di andare a rivedere la documentazione, anche quella che io ho inviato attraverso gli avvocati esterni alla nostra città che ho dovuto necessariamente interpellare, e ne avrei fatto volentieri a meno. Lui si è basato su queste valutazioni e poi è andato oltre, facendo valutazioni personali. Quindi, si rientra in consiglio comunale con tanta voglia di riprendere, perché il ruolo di presidente della commissione consiliare mi gratifica molto, oltre alla mia attività professionale. Sicuramente siamo partiti con delle idee per cambiare assetti e strategie sul piano sociosanitario della nostra città, ma sono convinto che da domani inizieremo un percorso diverso”.