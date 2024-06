Ipotesi incompatibilità per un presunto abuso edilizio: il gruppo Con Panni chiede un Consiglio comunale urgente

Solleva una presunta causa di incompatibilità nei confronti del consigliere di maggioranza Pietro Gattulli il gruppo Con, che ha formalizzato una richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale di Panni.

Gli emilianisti Danida Mansolillo, Silvia Spada e Alfonso Karol Rotondo hanno scritto al segretario comunale, avvocato Sergio Toto, al presidente del Consiglio comunale, Annalisa De Luca, e al sindaco di Panni, Amedeo De Cotiis, per sollecitare una seduta straordinaria ai sensi dell’art. 39 comma 2 del Tuel.

Il riferimento normativo indicato dai consiglieri comunali del gruppo Con Panni che prospettano la presunta causa di incompatibilità è l’articolo 63, comma 1, n. 6, secondo cui non può ricoprire la carica di consigliere colui che “avendo un debito liquido ed esigibile” verso il Comune “è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi (...), abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso”.

Nella fattispecie, un presunto abuso edilizio, secondo i consiglieri, oggi genererebbe un ipotetico conflitto di interessi. Un’ordinanza risalente al 2022, infatti, imponeva al consigliere di demolire un immobile – un porticato trasformato in un nuovo fabbricato arredato come civile abitazione in zona agricola - che sarebbe stato realizzato in assenza di titolo abilitativo.