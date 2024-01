Pontone incompatibile? Avvocatura e segretario generale danno ragione a Mainiero: “Sono sereno”

Sarà rimessa al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, la valutazione dell’eventuale sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere comunale Pd Italo Pontone.

Il Servizio Avvocatura del Comune di Foggia, diretto dall’avvocato Angela Paradiso, si è espresso sul caso sollevato dal consigliere civico di opposizione Giuseppe Mainiero e considera ravvisabile la prospettata situazione di incompatibilità.

Il giudizio è stato condiviso dalla segretaria generale Maria Giuseppina D’Ambrosio, che ha trasmesso la sua relazione e l’allegato parere dell’Avvocatura Civica al Consiglio comunale per l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 69 del Tuel.

La causa pendente

La presunta causa di decadenza risiederebbe in un contenzioso ancora pendente con la curatela fallimentare di Amica per fatti che risalgono al 2007, quando Italo Pontone era assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta di Orazio Ciliberti.

La vicenda – ricostruita dal Servizio Avvocatura - riguarda l’appalto per la manutenzione e pulizia dell’area picnic del Bosco Incoronata, deiezioni canine, campi inumazione, eliminazione scritte abusive su edifici pubblici e privati.

In virtù di un contratto di servizio, sottoscritto proprio da Italo Pontone per conto del Comune di Foggia, Amica spa lo affidava al Consorzio di cooperative sociali Eurocoop per 796.068 euro l’anno.

Da luglio del 2007, il Consorzio si è occupato dei servizi, senza ricevere, però, il corrispettivo maturato. L’Amica, allora, ha citato in giudizio il Comune. Secondo la tesi dell’ente, l’acquisizione dei servizi era avvenuta in violazione delle norme di settore: mancava l’impegno di spesa e la relativa attestazione di copertura finanziaria.

Nel 2013, quando ormai era intervenuto il fallimento di Amica, una sentenza del Tribunale di Foggia ha sancito che l’acquisizione dei servizi è avvenuta in violazione dell’obbligo di impegno di spesa e, dunque, la curatela avrebbe dovuto rivalersi sugli amministratori e funzionari del Comune che avevano consentito la fornitura dei servizi. E, quindi, ha citato in giudizio Pontone e altri, sindaci compresi, ma anche il Comune per assicurarsi il pagamento del debito.

Pontone si è costituito in giudizio chiedendo, tra le altre cose, di dichiarare tenuto al pagamento esclusivamente il Comune di Foggia. La controversia tra il consigliere e l’ente fonda sul presunto arricchimento che il Comune avrebbe conseguito per l’espletamento dei servizi.

In ballo ci sono somme milionarie, quindi è improbabile che il consigliere rinunci all’azione legale.

Cosa prevede il Tuel

Il Testo unico degli enti locali garantisce il contradditorio tra l’amministratore e il Consiglio comunale, consentendogli di esercitare il diritto di difesa.

La norma prevede che la massima assise contesti la condizione di incompatibilità al consigliere che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successi alla scadenza del termine per le osservazioni, il Consiglio delibera definitivamente.

Nel caso in cui ritenga sussistente la causa ostativa all’espletamento del mandato elettivo, invita l’amministratore a rimuoverla. Qualora non provveda entro altri 10 giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. Il diretto interessato può, in questo caso, presentare ricorso al Tar.

Mainiero vince il primo round

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 28 dicembre scorso, alla convalida delle surroghe, il consigliere Mainiero ha eccepito l’incompatibilità di Pontone, subentrato a Davide Emanuele, nominato assessore, in qualità di primo dei non eletti del Pd, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, n. 4, del Tuel: non può ricoprire la carica di consigliere comunale “colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo” con il Comune, recita la norma. L’articolo 3 sancisce che l'ipotesi “non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato”. L’esimente, però, secondo l’Avvocatura, non si configurerebbe.

L’ex candidato sindaco Giuseppe Mainiero, con il conforto del parere dell’Avvocatura, aspetta al varco: nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse respingere l’incompatibilità, è pronto a promuovere un’azione popolare.

Pontone prepara l’arringa

Il consigliere comunale Italo Pontone, dal canto suo, si è rivolto a ben due avvocati. Proprio ieri sera, ne ha parlato con il suo legale di Foggia e ha avuto anche un altro parere.

“Secondo loro l’incompatibilità non sussiste, ma c’è solo una diversa interpretazione di quello che è accaduto nel 2007”, riferisce. “Mi hanno detto che la cosa è superabilissima, quindi sono sereno”.

Prepara l’arringa per il prossimo Consiglio comunale: dovrà convincere i colleghi della bontà della sua tesi.

Nessun profilo di incompatibilità per Nunziante

Il consigliere Mainiero aveva eccepito la causa di incompatibilità anche nei confronti del collega di minoranza Franco Amato Nunziante (Prima Foggia), funzionario della società Andreani Tributi che affianca il Comune di Foggia. “Dalla documentazione agli atti – scrive la segretaria generale - appare verificata la circostanza che il consigliere non ricopre i ruoli di titolare, di amministratore, di rappresentanza, di coordinamento all'interno della società per la quale presta servizio”.

È operatore di agenzia e “non dispone di poteri di firma o decisionali, né per conto della ditta citata né per conto dell'ente comunale”. Al termine dell’istruttoria, la segretaria generale ritiene che non ricorra la causa di incompatibilità.