Scouting di Forza Italia tra i giovani: dal nuovo vivaio almeno tre candidati per le Comunali

Saranno “almeno tre o quattro” i candidati consiglieri alle elezioni comunali di Foggia pescati dal ‘vivaio’ di Forza Italia. Alcuni sono già passati, per la verità, nella segreteria provinciale del partito, ma per fascia anagrafica appartengono al movimento giovanile.

È stato il coordinatore provinciale Raffaele di Mauro a quantificare gli under 35 che, con tutta probabilità, entreranno in lista.

La riorganizzazione sul territorio e a tutti i livelli del partito di Silvio Berlusconi a Foggia si interseca inesorabilmente con il turno elettorale straordinario per i comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso.

Da oggi tocca ad Antonio Troiano, militante di Mattinata, ricostruire le cellule del movimento giovanile in Capitanata e fare scouting per individuare anche under 30 che possano riammagliare il partito con quella fascia d’età sempre più disaffezionata alla politica e, più in generale, alla cosa pubblica.

È il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani in Capitanata. Ha firmato, a favore di telecamere, in un bar di via Gramsci, la nomina da parte del coordinatore nazionale del movimento giovanile, Stefano Benigni, su indicazione del coordinatore regionale Mario Schena. Per l’occasione, è arrivato anche il vice commissario regionale vicario di Forza Italia in Puglia, il senatore Dario Damiani.

Antonio Troiano ha 22 anni e frequenta il terzo anno di Giurisprudenza all’Università di Foggia. Nel 2015 è entrato nella “giungla della politica”, come l’ha definita Schena, uno di quei giovani che ce l’ha fatta e oggi è vice presidente del Consiglio comunale di Fasano, oltre che coordinatore regionale di Forza Italia Giovani da qualche mese.

Sono due le linee guida del nuovo coordinatore provinciale: riavvicinare i giovani alla politica e ravvivare il dibattito non soltanto dal punto di vista politico, ma anche culturale. Forza Italia Giovani Foggia sarà “una casa aperta a tutti”, promette. Presto ripartirà anche la scuola di formazione politica.

Presenti il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, il vice coordinatore provinciale Mattia Azzone, il dirigente Paolo La Torre e il neo coordinatore regionale di Studenti per le Libertà, il settore universitario del partito, Francesco Mancini.

“Stiamo partendo da zero. Oggi siamo una decina nel coordinamento provinciale”, spiega Antonio Troiano, quando gli si chiede di 'pesare' la componente giovanile. Il coordinatore provinciale Raffaele di Mauro prova a tracciare un orizzonte, ricordando come nel 2013, all’epoca del congresso dell’allora PdL, il movimento giovanile che guidava insieme all’attuale deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra contava 700 tessere su un totale di 3.500 iscritti. Dalla scissione in poi, il movimento giovanile ha perso quota. Per di più, diversi dirigenti sono transitati nella segreteria provinciale.

Insomma, una sfida impegnativa attende i giovanissimi azzurri. Del resto, il coordinatore 'senior' li ha avvertiti: "Non abbiate paura - ha detto - di affrontare le imprese più grandi".