Un referendum per scardinare il sistema elettorale: parte la raccolta firme nel Foggiano, in 70 nel comitato

“Il macchinoso e contorto sistema della legge elettorale rappresenta una vera e propria negazione del principio della rappresentanza su cui è basata l’intera architettura costituzionale”. Un referendum abrogativo prova a scardinarlo e in Capitanata sono oltre 70 i componenti del comitato promotore provinciale ‘Io voglio scegliere’, capeggiato dal coordinatore Giulio Colecchia.

“Quello che oggi avviene è che gli eletti in Parlamento non sono rappresentanti degli elettori, ma lo sono solo dei partiti che compongono le liste elettorali chiuse, e all’elettore rimane soltanto il compito di validare queste liste – spiega -. Questo sistema, che scoraggia l’elettore, alimenta la professionalizzazione della stessa politica, che non vuol dire che ci siano professionalità all’interno della politica, ma che c’è gente che fa della politica una propria carriera professionale”.

A Palazzo Dogana, nella Sala del Consiglio, il comitato provinciale promotore del referendum per la modifica del Rosatellum, la legge elettorale varata nel 2017, ha illustrato i quattro quesiti e la legge d’iniziativa popolare sul voto di preferenza nei collegi plurinominali.

Il referendum interviene su quelle parti della legge elettorale che “tolgono all’elettore il diritto di scegliersi i propri rappresentanti”.

Ha partecipato, in videocollegamento, anche il vice presidente del comitato referendario nazionale Sergio Bagnasco.

“In questi ultimi tre decenni, sono stati i partiti, le segreterie, a decidere chi deve stare in Parlamento, e noi abbiamo solo potuto mettere una croce su un partito. Tutto qua”, ha detto nel suo intervento, rispondendo alle domande dei cronisti.

Il referendum prova a invertire la rotta: “La persona eletta deve rispondere agli elettori del proprio operato, e non al capo partito”. L’iniziativa punta ad affermare il principio della rappresentanza.

Usa parole forti per mobilitare le masse e spingere le firme. Ne serviranno 500mila a livello nazionale. Bagnasco bolla l’attuale legge elettorale come “truffaldina”: per lui è stato compiuto un “attentato ai diritti costituzionali dei cittadini”.

Abolendo il meccanismo del voto congiunto “scardiniamo questa legge elettorale e restituiamo libertà all’elettorato, sistematicamente violentata”.

Schierati accanto a Giulio Colecchia, tra gli altri, il vice segretario provinciale del Partito Socialista Riccardo Rignanese e la figlia Stefania Rignanese, consigliera comunale di maggioranza a Foggia, dietro Giuseppe De Sabato, consigliere comunale di Lucera, e il figlio, Antonio De Sabato, consigliere comunale civico di opposizione a Foggia.

Compongono il “nucleo centrale” del comitato provinciale insieme a Francesco Checchia, Giovanni D’Elia, Valentina Di Corcia, Alcide Di pumpo, Mario Forcella, Franco Granata, Emilio La Manna, Michele Lapollo, Pino Marasco, Lelio Pagliara, Maria Sanna e Giuseppe Santelia.

Partecipano a titolo personale, ha chiarito Colecchia, però, “ciascuno dei rappresentanti ha un background, partecipa ad associazioni e a movimenti che sta sensibilizzando senza nessuna imposizione. Sono delle aperture, più che di natura politica mi piacerebbe dire di natura sociale e civile”.

Il comitato vero e proprio, ha spiegato il coordinatore, è formato da oltre 70 persone che hanno scritto direttamente a Roma dichiarando la propria disponibilità e il proprio interesse a promuovere il referendum.

In estrema sintesi, i quattro quesiti si ripropongono di eliminare le soglie per liste e coalizioni con la distribuzione dei seggi in base al risultato; di abolire il voto congiunto tra candidato nel collegio uninominale e candidati nel Plurinominale; l’eliminazione dell’esenzione dalle firme per i partiti già presenti in Parlamento e lo stop alle pluricandidature nei collegi plurinominali.

La raccolta firme partirà il 16 giugno. I cittadini potranno firmare sul sito www.iovoglioscegliere.it (al costo di 90 centesimi per coprire le spese della piattaforma), ai gazebo che saranno allestiti nei prossimi mesi dal comitato e nelle segreterie degli uffici comunali.

È un argomento alquanto ostico, e “non è facile smuovere le pigrizie e le rassegnazioni”, lo sa bene anche Giulio Colecchia. “Interessarsi della legge elettorale è scomodo – ammette – ma è necessario”.