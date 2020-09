politica agraria e sviluppo dell'agricoltura, nuove proposte: convegno a masseria san matteo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si intitola ‘Le nuove proposte di politica agraria per lo sviluppo dell’agricoltura dauna e pugliese nel quinquennio 2020-2025’ il convegno, organizzato da Italia in Comune, e in programma mercoledì 9 settembre alle ore 19 presso Masseria San Matteo, sulla sp 27 Apricena-Foggia. Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista Massimo Levantaci, sono previsti gli interventi di Rosario Cusmai, coordinatore Regionale di Italia in Comune e candidato al Consiglio Regionale, Costanzo Cascavilla, candidato al Consiglio Regionale, Giuseppe Longo, esperto di politiche si sviluppo rurale, e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Questo evento vuole rappresentare un’occasione di confronto con gli operatori del settore agricolo, zootecnico ed agroalimentare per accogliere le loro proposte di rilancio del settore ed inserirle nella prossima programmazione regionale, recuperando le criticità del recente passato”, ha dichiarato Costanzo Cascavilla. L’evento si terrà nel pieno rispetto della normativa anti Covid.