Foggia Estate nell’occhio del ciclone: 16 artisti 'escono' dal cartellone dopo i tagli ai contributi

È finito nell’occhio del ciclone il cartellone del Foggia Estate. I retroscena svelati dagli artisti che hanno rinunciato ai loro progetti agitano le acque.

È il caso di Nick D’Apollo che aveva presentato una proposta che prevedeva uno spettacolo con cinque musicisti, service audio e luci dell’importo di 2.200 euro. Tolta l’Iva al 22%, il Comune avrebbe dovuto erogare 1.716 euro.

A mezzo Pec, è stato informato che alla proposta della sua associazione musicale ‘Musicae’ era stato attribuito un punteggio di 67 e, dunque, era stato ritenuto idoneo e meritevole di rientrare nella programmazione. Il Comune si diceva pronto ad “avviare la fase di co-progettazione”, ma rimodulando il contributo per la realizzazione del progetto in 1.500 euro.

È “il sistema per farti fuori”, va ripetendo da giorni Nick D’Apollo, che ha ritenuto inaccettabili le condizioni proposte.

Sono 16 le rinunce, a quanto si apprende dalla determina di approvazione del cartellone dell’11 luglio scorso. Erano 66 le proposte presentate. Meno della metà, 31, sono state inserite nel programma estivo. La spesa complessiva ammonta a 58mila euro.

Il contributo della Fondazione Monti Uniti, aveva riferito l’assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Alice Amatore, in occasione della presentazione del cartellone, ha permesso di ampliare la lista dei beneficiari del bando.

Per quanto l’avviso pubblico prevedesse un importo massimo di 5mila euro a progetto, non sono stati elargiti più di 3mila euro.

Da una determina del 15 luglio, si evince, invece, che lo spettacolo 'Che Sera' in piazza Cavour con Alan Sorrenti è costato 48mila euro. Anche su questo, sui social non sono mancate le polemiche.

La Filiera Culturale della Città di Foggia consegna la sua ‘anatomia’ del Foggia Estate in un documento redatto insieme al comitato cittadino La Società Civile, all’Arci Jaco Aps, all’Associazione Ultima Fermata e al Movimento Artistico Indipendente M.A.I.

“Questo documento non ha alcuno scopo di opposizione politica, ma ne ha uno molto nobile, quale la difesa di obiettivi culturali collettivi”, affermano in premessa.

Considerano ambigua la “fase di co-progettazione”: “Non è assolutamente chiarito nell’avviso in cosa consista”, osservano, e non è chiaro, secondo gli addetti ai lavori, chi debba essere considerato l’organizzatore. D’altro canto, però, il pagamento della Siae, “che è una delle voci di competenza degli organizzatori di una manifestazione, resta a carico degli ammessi, così come tutti gli oneri artistici, organizzativi, tecnici e collaterali, ad eccezione dell'area per lo spettacolo, dell'energia elettrica e del piano di sicurezza, che restano in capo al Comune”.

A quanto risulta agli operatori del comparto, poi, una serie di professionisti sarebbero stati esclusi “in quanto non presenti in altri elenchi formali non espressamente chiariti” nei requisiti per la partecipazione, dove comparivano anche ‘Imprese e liberi professionisti operanti in ambito culturale e di promozione del territorio’.

La circostanza, secondo la Filiera, è una riprova dell’utilità del censimento capillare.

Dal documento del movimento ideologico orizzontale si viene a sapere che, in alcuni casi, i costi preventivati nei progetti sono stati rimodulati dall’ente addirittura fino all’80% con “la motivazione di voler ambire ad una elevata quantità complessiva di spettacoli”.

Già con 5mila euro, fanno notare, “è difficile organizzare uno spettacolo estivo all’aperto, coprendone i costi artistici, tecnici e accessori”: “Non vogliamo credere – si legge - che l’Ente istighi il comparto culturale ad operare al di fuori della dignità delle retribuzioni e delle regole in materia”.

Un taglio indiscriminato, rimarcano, ha reso irrealizzabili diversi progetti, come si evince anche dalle numerose rinunce successive alla selezione.

“Sarebbe stato meno traumatico indicare come tetto massimo una cifra vicina a quella che il Comune poi avrebbe effettivamente accordato ai proponenti”, osservano. Peraltro, fanno notare come nel bando non si accenni ad alcuna rimodulazione.

“I progetti che otterranno un punteggio inferiore a 65 punti saranno inseriti in cartellone, ma non riceveranno alcun contributo” è la l’altra frase del bando incriminata. “Quindi un Ente pubblico – domandano Filiera e firmatari del documento - inserisce in un proprio cartellone uno o più eventi senza dare alcun contributo? Non se ne comprende il senso, e non sembra essere un terreno fertile per costruire un percorso evolutivo con gli operatori che vivono di questo mestiere”.

Sul biglietto d’ingresso e sulle “attività accessorie per favorire la sostenibilità economica del progetto” sono altrettanto critici: “Come possono i singoli organizzatori decidere ‘a briglia sciolta’ se fare attività collaterali o sbigliettare o, ancora, cercare sponsor? Non dovrebbe essere il Comune ad indicare per tempo una linea d’azione unica per tutti? Rimarchiamo 'per tempo', non di certo una settimana prima dell’inserimento delle attività in cartellone. Biglietto? Allora si deve pagare per tutti. Sponsor? Si cerchi uno sponsor per il cartellone e non per la singola iniziativa. Tra l’altro, gli eventuali sponsor dovrebbero essere scelti dal Comune, onde evitare fondi di dubbia provenienza”.

La Filiera Culturale, inoltre, si domanda “se tutti gli oltre 70 eventi in cartellone abbiano percorso lo stesso iter valutativo, visto che diverse rassegne erano già state calendarizzate e finanziate prima dell’avviso pubblico e visti gli importi elevati per alcuni eventi di altro genere, inseriti nello stesso cartellone”.

La Filiera Culturale ribadisce “la linea che la contraddistingue da anni, la stessa linea coerente che l'attuale amministrazione ha tanto elogiato ed apprezzato durante la campagna elettorale, ma che non ha ancora visto un seguito fattivo: gli obiettivi culturali di una terra offesa, svilita e martoriata anche da uno scioglimento per mafia devono essere frutto di un lavoro di squadra, da condurre preliminarmente con gli operatori, con i fruitori, con i cittadini e con i sindacati”.