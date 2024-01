Bufera sulle Miss in Terra Vecchia: divampa la polemica per il calendario con lo stemma del Comune

È diventato un caso politico il calendario ‘Miss in Terra Vecchia 2024’ realizzato dallo studio Belviso in occasione dei suoi 100 anni di attività, con il patrocinio del Comune di Cerignola. Il calendario è in distribuzione già dalla seconda metà di dicembre.

Gli scatti sono stati realizzati a luglio, in occasione di una tappa provinciale del concorso Miss Italia, e sono un omaggio alla Terra Vecchia.

Le aspiranti di miss sono state ritratte in alcuni suggestivi scorci del centro storico. “Il calendario coniuga al femminile i luoghi della tradizione, esaltandone la bellezza”, spiegavano dalla ‘Belviso Fotografi dal 1924’ annunciandone la distribuzione.

Ma il calendario ha suscitato scalpore e polemiche e ha prestato il fianco alle critiche delle opposizioni. L’ex sindaco Franco Metta è partito alla carica e ha parlato di “pose di discutibile gusto”.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicola Netti, lo ha definito “il calendario dell’imbarazzo": “Nulla di scioccante, se non fosse che è un calendario istituzionale. Ma immaginatelo nelle scuole o negli uffici della curia vescovile”.

Lo trova “anacronistico e di dubbio gusto” anche un altro meloniano, Gianvito Casarella. “Dovendo metterci lo stemma della città, avrei puntato su altre ‘bellezze’ di Cerignola”.

Le miss indossano costume e shorts, stesso abbigliamento delle sfilate durante le selezioni. Uno degli scatti le immortala davanti alla Chiesa Madre e il parroco, don Giuseppe Gaeta, in un comunicato diffuso oggi sui social, ha tenuto a precisare che nel pomeriggio del servizio fotografico, sia la Chiesa che il Cortile erano aperti, accessibili e non sotto la sua diretta custodia, a causa della sua assenza per motivi pastorali.

“Non sono stato informato dell'oggetto degli scatti, tantomeno ho avuto la possibilità di prendere visione del servizio fotografico e di esaminare il lavoro grafico prodotto, rispetto ai quali sono del tutto estraneo. Se fossi stato compiutamente informato – scrive il parroco -, avrei senza dubbio evidenziato l'inopportunità di svolgere uno shooting del genere in un'area pertinente alla chiesa. Desidero evidenziare questi fatti per una corretta e precisa valutazione di quanto accaduto”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Cerignola, Rossella Bruno, appena divampate le polemiche, si è affrettata a chiarire che non si tratta del calendario istituzionale della Città di Cerignola. Prova, così, a “sgomberare il campo da polemiche politiche fondate sulla pretesa di oggettivare il gusto personale”.

In occasione delle selezioni provinciali di Miss Italia, “fu proposto all’Amministrazione comunale di patrocinare e contribuire all’organizzazione dell’evento e alla realizzazione del calendario che ritrae le giovanissime partecipanti alle selezioni in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’antica Terra Vecchia. Nessuno si scandalizzò per lo spettacolo in piazza, era luglio 2023; perché tanto scandalo ora? Per una questione di gusto, appunto – afferma l’assessore Rossella Bruno - Una personalissima questione di gusto, più o meno condivisibile, che alcuni esponenti politici hanno deciso di enfatizzare e drammatizzare con l’unico intento di creare un ‘caso’. E visto che di opinioni personali si tratta, esprimo anche la mia. Come donna, non mi sento offesa dall’ingenua rappresentazione della bellezza femminile contenuta nel calendario. Come amministratrice, apprezzo l’iniziativa di promozione della bella e storica Terra Vecchia realizzata con gusto e garbo da uno storico e blasonato studio fotografico cerignolano”.

Lo studio in questione minacce querele e parla di “becera diatriba”.

Il calendario “nasce quasi per caso allorché ci viene richiesto di realizzare degli scatti alle Miss in occasione delle selezioni regionali che si sono svolte a luglio nella nostra città. Le ragazze sono state fotografate in abbigliamento assolutamente consono e mai con atteggiamenti volgari, come qualcuno vuole far credere", puntualizzano dallo studio Belviso

L’intento degli organizzatori "era quello di legare e valorizzare la bellezza del nostro Borgo Antico, per noi la Terra Vecchia, alla bellezza e alla delicatezza delle aspiranti Miss. Bene quindi ha fatto l’Amministrazione Comunale a sponsorizzare la realizzazione. Abbiamo ritenuto di dare il nostro piccolo contributo, sicuramente una goccia nel mare, in forma completamente gratuita; purtroppo tale concetto resta sconosciuto a molti. Alla fine scopriremo anche che le assurde cifre messe a disposizione dall’Amministrazione per la stampa sono assolutamente sovradimensionate. Il tempo brevissimo a disposizione concessoci dall’organizzazione, poco più di mezz’ora, sicuramente non ci ha permesso di immortalare le Miss nel modo in cui avremmo desiderato. Riteniamo, tuttavia, di aver ricavato il massimo possibile durante la breve passeggiata delle Miss nel Borgo. Il Concorso di Miss Italia è un evento nazionale che dura da oltre 80 anni. Miriam Leone, Anna Valle ma anche la Lollobrigida e Sofia Loren, sono solo alcuni dei nomi più famosi che questo evento ha prodotto, non ci sembra che si possa parlare di sessismo o mercificazione del corpo femminile; piuttosto si potrebbe sottolineare come questo evento abbia negli anni contribuito a far crescere una sensibilità proprio verso un tema così delicato. Ciò premesso, riteniamo necessario porre un punto fermo ad alcune volgarità lette sui social; all’uopo – fanno sapere - abbiamo conferito mandato ai nostri legali di tutelare nelle sedi competenti l’immagine e la professionalità di una azienda che da oltre 100 anni ha fatto della serietà il proprio credo”.