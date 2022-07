Il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri al XVII congresso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, concluderà il XVIII congresso Uil Foggia, in programma per venerdì 8 luglio presso il 'Regio Hotel Manfredi' (Sp. 58, Km 12 Manfredonia). 'Più diritti, meno diseguaglianze. Colmiamo il vuoto!', lo slogan scelto per questa tornata congressuale. Il programma della giornata, presieduta dal segretario generale Uil Puglia, Franco Busto, prevede alle 9 l’apertura dei lavori congressuali.

Alle 9.30 la relazione del segretario generale uscente Uil Foggia,, Gianni Ricci. A seguire il saluto delle autorità e degli invitati, il dibattito e, alle 16.30 le attese conclusioni di Pierpaolo Bombardieri. “La presenza di Bombardieri al nostro congresso ci lusinga perché è un segnale di grande attenzione alla Uil Foggia e a tutto il territorio di Capitanata. Siamo certi che questi lavori produrranno un dibattito vivace e ricco di spunti che ci permetteranno di definire le linee programmatiche per il prossimo quadriennio”, afferma il segretario generale Uil Foggia, Gianni Ricci.

Nel corso dei lavori sarà, inoltre, indicato il nuovo coordinatore della Uil Foggia.