Centinaia di comuni a rischio dissesto, Lovecchio ai sindaci della provincia di Foggia: "Fate squadra"

Il deputato M5S Giorgio Lovecchio rilancia l'allarme crac per centinaia di comuni, soprattutto i più piccoli, dopo l'abrogazione della norma che aveva introdotto una soluzione anti-dissesto.

"La bocciatura del ripiano triennale dei debiti da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 80/2021) rischia di mandare sul lastrico oltre 800 Comuni in Italia, che la viceministro all’Economia e Finanze Laura Castelli, del Movimento 5 Stelle, era riuscita a salvare con una norma approvata con decreto legge nel 2019 per evitare il dissesto finanziario. Di questo 10% dei Comuni italiani, fanno parte soprattutto i piccoli comuni, dai mille ai diecimila abitanti, del sud Italia, dalla Puglia alla Campania, alla Calabria. Laura Castelli sollecita 'la politica a dare un segnale forte a sostegno dei sindaci', con un patto in Parlamento tra tutte le forze politiche che aiuti i Comuni a uscire fuori da questo pericolosissimo guado".

Il deputato foggiano, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, raccoglie e amplifica l'appello del viceministro chiedendo "ai sindaci della provincia di Foggia che dovessero trovarsi in queste difficoltà di fare squadra, potendo contare - afferma Lovecchio - sulla mia totale disponibilità di raccordo delle specifiche emergenze e di rappresentanza delle stesse presso le istituzioni competenti. Come giustamente sollecita il nostro viceministro al Mef 'occorre fare presto' perché i bilanci sono in scadenza al 31 maggio ed occorre lanciare un messaggio unitario che miri non solo a tamponare la voragine che incombe sull’assetto economico dei Comuni ma serva a sollecitare una norma ordinamentale che preservi gli enti locali, la loro preziosa azione di sostegno istituzionale alle popolazioni in difficoltà soprattutto in questo periodo di pandemia, dal crac finanziario che sarebbe una disgrazia peggiore della stessa pandemia".