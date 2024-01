Episcopo è andata in pensione, si libera il posto della sindaca da dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo è andata ufficialmente in pensione. La domanda di cessazione dal servizio è stata accettata: ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con decreto del 29 dicembre 2023, ha risolto il rapporto di lavoro con la dirigente con effetto dall’1 gennaio 2024.

Lo si evince da una determina del Capo di Gabinetto, Giuseppe Marchitelli, per la parziale rettifica dell’atto di impegno di spesa relativo all’indennità di funzione della sindaca per il 2024, conformato allo status giuridico di persona collocata in quiescenza. Occorreva ridurre di 40mila euro circa l’impegno di spesa relativamente agli oneri riflessi.

Da gennaio, per effetto delle previsioni della Legge di Bilancio 2022, alla sindaca spetta un’indennità mensile di 11.040 euro lordi.

A far data dal 6 novembre, Maria Aida Episcopo era in aspettativa senza assegni. L’incarico a tempo determinato di direzione dell’Ufficio Scolastico dell’ambito territoriale di Foggia (ex Provveditorato) sarebbe scaduto il 14 novembre 2025.

Sulla sindaca pende un ricorso presentato dall’acerrimo oppositore, ex avversario alle elezioni, Giuseppe Mainiero, che ha sollevato una presunta causa di decadenza.

Secondo la tesi del consigliere comunale, entro dieci giorni dalla proclamazione avrebbe dovuto cessare dalle funzioni di dirigente dell’Ufficio V e, dunque, entro il 5 novembre. Peraltro, Mainiero aveva eccepito che non avrebbe potuto richiedere l’aspettativa non retribuita per un incarico a tempo determinato. Secondo i suoi calcoli, sarebbe comunque tardiva la richiesta di prepensionamento, annunciata durante il primo Consiglio comunale. A decidere saranno i giudici del Tribunale di Foggia.

L’Ufficio V, dal 24 novembre scorso, era stato affidato in reggenza, alla dott.ssa Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio III dell’Ambito territoriale per la provincia di Bari. La reggenza avrebbe dovuto avere durata semestrale, salva cessazione automatica anticipata nel caso di un’eventuale sopravvenuta vacanza della titolarità del posto dirigenziale.

Ed è questo il caso: la dirigente titolare dell’incarico, Maria Aida Episcopo, è stata collocata in quiescenza e, dunque, il posto è disponibile e vacante da 16 giorni.

Dovrebbe partire la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di durata triennale ma, per il momento, sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito non esiste alcuna comunicazione della disponibilità del posto di funzione dirigenziale, che avviene su indicazione del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, per poi pubblicare il relativo interpello.

Spetterà al dg Giuseppe Silipo decidere se sarà rivolto ai soli dirigenti amministrativi e tecnici in servizio presso gli Uffici del ministero dell’Istruzione e del Merito o, più probabilmente, anche ai dirigenti scolastici.