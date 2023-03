Il Pd nazionale guarda alla Puglia: Capone vice presidente, Piemontese nella Direzione centrale

Il Pd nazionale guarda alla Puglia. A ricoprire la carica di vice presidente del Partito Democratico nazionale, infatti, è stata chiamata Loredana Capone. Una nomina che inorgogliesce Emiliano: ?Loredana - dichiara il presidente della Regione Puglia - svolge da anni un compito preziosissimo per la Puglia e per il partito. È stata la prima presidente donna dell?assemblea regionale pugliese e dunque questo riconoscimento appare il frutto del merito e di grandi capacità umane e politiche?.

Ma non c'è solo Capone nel nuovo corso del Pd. Ad essere eletto nella Direzione Nazionale del partito è anche il foggiano Raffaele Piemontese: ?È un onore essere stato chiamato ad avere responsabilità nella Direzione Nazionale del Partito Democratico: ringrazio la nostra segretaria Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini per la fiducia?, spiega a margine dell'Assemblea riunita, stamattina, per proclamare la segretaria nazionale Elly Schlein e eleggere, su proposta di Schlein stessa, Stefano Bonaccini presidente.

?Mi riconosco nelle parole con cui Elly Schlein ha descritto il nuovo PD: umile nell?ascolto, utile alle persone, un partito che cambia in una società che cambia; disuguaglianze, lavoro e clima sono i fronti su cui abbiamo riacceso e dobbiamo rafforzare le speranze degli italiani?, ha sottolineato il vicepresidente della Regione Puglia, presente oggi a Roma, al Centro Congressi ?La Nuvola? dove si è riunita l?Assemblea scaturita dalle primarie aperte di domenica 26 febbraio.

?Farò con convinzione la mia parte, in particolare, a difesa di politiche per il Sud che il nuovo PD ha posto al centro della lotta contro gli squilibri e le diseguaglianze territoriali alimentati dalla destra al governo, uno dei passaggi più applauditi del discorso di Elly Shlein all?assemblea nazionale di stamattina?, ha aggiunto Piemontese, concludendo formulando i suoi ?auguri anche alla mia amica e collega Loredana Capone, eletta vicepresidente dell?Assemblea?.