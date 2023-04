Socialismo Dauno torna alla ribalta, ‘matrimonio’ con il gruppo ‘Per la Puglia’: "Lavoriamo a una coalizione larga"

Si respira già aria di campagna elettorale nella sede di Socialismo Dauno, in viale Giotto a Foggia. A fare gli onori di casa sono il segretario provinciale Luigi Di Claudio e Pino Lonigro, navigato politico e anima del movimento.

Oggi si rinsaldano i rapporti con il gruppo in Consiglio regionale ‘Per la Puglia’, rappresentato per l’occasione dal capogruppo Saverio Tammacco e dall’assessore Sebastiano Leo, già ospitato per altri incontri (assente giustificato il consigliere regionale Mauro Vizzino). Siglano un patto federativo.

“Socialismo Dauno c’è sempre stato, nelle mille difficoltà ha sempre risposto, e questa è un’occasione valida per tornare alla ribalta – ha affermato Luigi Di Claudio in apertura - Ci sono persone serie, appassionate, che hanno fatto sempre politica. Questo deve essere un punto di partenza. Siamo fieri di intraprendere un percorso insieme”.

Si ripromettono una maggiore radicamento in provincia, e nel gruppo in Regione vedono “un punto di riferimento per il territorio”: “Siamo pronti ad un nuovo percorso che ci deve portare alla risoluzione dei problemi che la nostra Capitanata”, ha detto Di Claudio. Il segretario provinciale rassicura i simpatizzanti: “Socialismo Dauno ha un’identità, e l’identità di ognuno di noi resta”.

Costituiranno presto un coordinamento perché “questo patto federativo si tramuti in un’organizzazione che sia anche la sintesi delle due esperienze politiche”, ha spiegato Pino Lonigro. “È un percorso per noi naturale”, ha detto.

La carenza infrastrutturale, l’emergenza sociale “esplosiva”, la disoccupazione che aumenta, la sicurezza dei cittadini e delle imprese, la sanità che “costringe tanti foggiani a fare viaggi della speranza”, sono i temi che passa in rassegna lo storico leader del movimento. “Vogliamo porre all’attenzione delle diverse istituzioni delle indicazioni, quindi entreremo nel merito dei problemi e delle soluzioni che andremo a suggerire”.

Socialismo Dauno è pronto ad “aiutare il centrosinistra a costruire un’aggregazione larga” per le elezioni amministrative a Foggia. “Dopo Pasqua – annuncia Lonigro – lavoreremo pancia a terra”. E c’è da giurarci, visti i precedenti.

“Saremo presenti per le problematiche territoriali, per quanto mi riguarda certamente quelle che attengono il lavoro”, ha promesso il consigliere regionale Tammacco, sul tema che gli sta più a cuore. Peraltro, è lui ad occuparsi delle aree Zes della Puglia.

Di un “atto di fiducia” parla l’assessore Leo: “Da oggi parte un bel progetto e dobbiamo crederci”. Avverte il bisogno di “allargare la famiglia”. Il patto federativo per lui è un matrimonio: “Abbiamo seguito un percorso importante, perché ci siamo un po’ studiati e annusati”. Il civismo, ha detto, “non campa di rendita”, per prendere voti non si può prescindere dal contatto continuo con il territorio. Rivendicano un ruolo determinante nell’elezione del presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti: “Abbiamo dato una mano importante, siamo stati i primi a candidarlo”.

Saranno presenti, assicurano, alle Comunali: “Sicuramente ci sarà una lista civica che raggrupperà queste sensibilità che abbiamo espresso oggi”, risponde Leo a margine delle strette di mano. Sull’identikit del candidato sindaco si limitano a parlare di una figura condivisa dalle varie forze. “La maggioranza dell’elettorato è conservatore, di centrodestra - è la convinzione di Lonigro - Alle Comunali, chiaramente, si possono innescare altri meccanismi, dipende dalla proposta di coalizione. Bisognerà trovare un candidato sindaco che riesca ad interpretare le esigenze della città, i bisogni soprattutto degli ultimi e delle periferie”.