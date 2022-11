Emiliano non toglie la Lusi dall'Asp Zaccagnino. Vocale: "Ci saremmo aspettati un presidente del territorio"

Patrizia Lusi è stata riconfermata alla guida dell'Asp Vincenzo Zaccagnino. "Apprendo con gioia e profonda gratitudine la notizia della mia riconferma alla guida della Asp Zaccagnino. La fiducia riposta in me dalla Presidrnza della Regione mi onora profondamente. Il legame che si è creato nel tempo con questa azienda e con il territorio che la circonda, è un dono che mi impegnerò a rispettare ed onorare come ho fatto in questi 6 anni. La presenza del nuovo Cda mi impone di ringraziare il precedente (nelle persone di Cinzia Pescara, Tony Luciano, Tommaso Sticozzi e il grande vice presidente Pierino Mimmo) e di dare un cordialissimo saluto al’entrante. Appena mi sarà notificato l’atto di nomina, provvederemo ad insediare il Cda e a scegliere il nuovo direttore. Sono emozionata come se fosse la prima volta e non vedo l’ora di ascoltare le proposte che arriveranno da tutti i consiglieri. La Zaccagnino sarà, come sempre, aperta a qualsiasi contributo ed è ben lieta di collaborare con l’amministrazione comunale di San Nicandro Garganico come ha sempre fatto in tutti questi anni".

Ad anticipare la nomina era stato il sindaco Matteo Vocale: "Prendiamo atto che la nostra azione di protesta, esattamente un mese fa, è certamente servita a sbloccare questa incresciosa situazione e a farlo ben prima di tutte le altre Asp di Puglia in attesa di nomina. Ringraziamo perciò il Presidente e la Giunta Regionale, per aver compreso ed accolto la nostra "fretta" nel ridare la sua legittima governance ad un'azienda così importante. Finalmente il territorio sannicandrese, dopo oltre un anno di commissariamento, ritorna ad avere l'opportunità di dettare l'agenda politica di quell'Ente attraverso i membri del CdA che abbiamo designato in Consiglio comunale e che, nelle professionalità dei nominati, costituiscono un cambio di passo notevole rispetto al passato; cosa che ci saremmo aspettati anche dal presidente della Regione, con la nomina di un presidente del territorio. Così non è stato e ne prendiamo atto".

Il primo cittadino aggiunge: "Con grande spirito collaborativo, tuttavia, saremo come sempre a disposizione di quell'Ente, sul cui futuro, da parte nostra, abbiamo le idee ben chiare, definite finanche in un atto deliberato dal Consiglio comunale all'unanimità e che saremo lieti di mettere a disposizione di quel patrimonio".

I membri nominati dal Comune sono l'avvocato Nazario Penna Nazario e i due agronomi Costantino De Luca e Michele Facchino. Completeranno il CdA Flavio Marrocchella, perito agrario e dipendente comunale, nominato dal vescovo