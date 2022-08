Parlamentarie M5S: nel Foggiano 28 autocandidature, uscenti in pole

È il click day a Cinquestelle: fino alle 22, si celebrano le parlamentarie grilline e gli iscritti votano per contribuire a selezionare e individuare i nominativi che poi andranno a comporre le liste per le elezioni politiche del 25 settembre.

I quattro parlamentari e portavoce nazionali uscenti ci riprovano: sono l’avvocatessa di San Severo Carla Giuliano e il foggiano Giorgio Lovecchio, deputati in carica, e i senatori Gisella Naturale di Torremaggiore e il foggiano Marco Pellegrini, che questa volta ha scelto Montecitorio. Nelle chat, gli attivisti spingono soprattutto la quaterna, che starebbe facendo incetta di voti, insieme all’avvocatessa Mariateresa Bevilacqua, ex consigliera comunale di Vieste.

Sono in tutto 20 le autocandidature alla Camera presentate in provincia di Foggia. Tentano di conquistare un posto in lista anche Armando Marco Bottalico di Manfredonia; Antonello Francesco Curci di Foggia; la docente di Inglese Maria Felicia D'Addetta di San Giovanni Rotondo; l’infermiere di Manfredonia Antonio D'Apolito, in servizio all’ambulatorio Asl di via Grecia a Foggia; Domenico Di Sabato di San Giovanni Rotondo, docente di discipline tecnico-ingegneristiche nella scuola secondaria superiore; Antonio Gambuto di San Nicandro Garganico, docente di Matematica e Scienze nella scuola di secondaria di primo grado e assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Lavori Pubblici dal 2009 al 2011; il giornalista Antonio Raffaele La Forgia di Manfredonia; l’ingegnere Guglielma Lecce, candidata due anni fa al Consiglio regionale della Puglia nella lista del Movimento 5 Stelle; l’imprenditore agricolo di Ascoli Satriano Lorenzo Malgieri; Antonio Nista di San Severo, agente della polizia penitenziaria in pensione; Leonardo Quarticelli, attivista di Orta Nova, candidato nel 2020 al Consiglio regionale nella civica abbinata al M5S Puglia Futura; Rossella Rendina, originaria di San Giovanni Rotondo ora a Roma; Annarita Scarano di Cerignola, con una lunga esperienza nel volontariato; Nicola Signorile di Foggia, emigrato, professore di economia e sostegno nella secondaria di secondo grado; Vincenzo Vescera, responsabile della sede di Vieste del polo tecnologico Iul (Unifg e Indire); Paolo Vocale, imprenditore nel settore dello sviluppo immobiliare e funzionario in uno studio notarile, originario di Vasto ma di stanza a Foggia. C’è anche l’impiegato di banca Michele Triglione, originario di Foggia ma oggi residente a Trinitapoli, dove peraltro si era candidato alle ultime elezioni amministrative.

Al Senato sono 8 le autocandidature provenienti dalla provincia di Foggia: oltre alla portavoce nazionale uscente di Torremaggiore Gisella Naturale, proprio in cima ai profili, ci sono Lorna Anne Cifaldi, italo-inglese residente a Manfredonia; Michele Fascia, ex sindaco di San Marco La Catola dal 2009 al 2012; Domenico Gramazio di Foggia, pensionato Fs e presidente dell’Associazione Difesa Diritti Disabili Foggia; Maria Libera Maratea, originaria di Monte Sant’Angelo; Vito Antonio Nigro di Stornara; il sindacalista Luigi Sabatelli di San Giovanni Rotondo; il ristoratore di Candela Antonio Ercole Santarella.

Nel 2018, avevano vinto le Parlamentarie Gisella Naturale con 177 voti per il collegio senatoriale Puglia 01, Giorgio Lovecchio (147 voti), Marialuisa Faro (142 voti), recentemente passata al movimento Impegno Civico di Luigi Di Maio, e Francesca Troiano (120 voti) ora in Italia Viva, per il collegio camerale Puglia 04. Marco Pellegrini, Antonio Tasso (oggi parlamentare di Coraggio Italia), Rosa Menga (ora Europa Verde) e Carla Giuliano entrarono nei collegi uninominali selezionati con la supervisione dell’allora leader M5S Di Maio.