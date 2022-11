Il ruolo dei parlamentari foggiani nelle commissioni permanenti

Alla Camera dei Deputati è stato il giorno delle quattordici commissioni permanenti. In quella dell'Agricoltura, Industria, Commercio e Turismo, macrotema tanto caro alla Capitanata, occuperanno un posto Giandonato La Salandra e l'on. Giandiego Gatta alla Camera, che su Facebook ha promesso di essere fedele interprete delle istanze del territorio “L’agricoltura, come la pesca, è un comparto importantissimo, quasi identitario per la Puglia, ed è per questo che ringrazio sentitamente il capogruppo di Forza Italia alla Camera, l’on Alessandro Cattaneo, per avermi inserito nella Commissione competente. Sarà il luogo istituzionale più idoneo per perorare le ragioni di questi settori, per difenderne le necessità e proporre soluzioni, in linea con le direttive europee. Con senso di responsabilità, e certamente avvalendomi dei preziosi suggerimenti delle organizzazioni del settore, sarò megafono delle esigenze della Capitanata e fedele interprete delle sue istanze”. Stessa commissione al Senato, per l'imprenditrice di San Nicandro Garganico, Anna Maria Fallucchi.

Il parlamentare della Repubblica di Foggia, Marco Pellegrini, è stato designato capogruppo per il Movimento 5 Stelle in IV Commissione Difesa alla Camera dei Deputati: "Sono felice, ci saranno con me due valorosi portavoce, Vittoria Baldino (vicepresidente del gruppo parlamentare Camera) e Michele Gubitosa (vicepresidente del MoVimento 5 Stelle), con i quali condividerò la responsabilità di portare la voce del Movimento e dei cittadini in Commissione Difesa. In questo momento storico, in questa legislatura, le questioni inerenti la Difesa, il riarmo, la sicurezza nazionale, saranno centrali nel dibattito politico per cui servirà il massimo impegno da parte nostra. Noi siamo pronti e siamo sicuri di avere il vostro sostegno e il vostro pungolo".

L'on. Carla Giuliano di San Severo è la nuova componente della Commissione Giustizia, per la quale, in apertura della prima seduta, ha svolto il ruolo di segretaria nella gestione delle operazioni di voto per la scelta del Presidente, dei vicepresidenti e dei segretari di Commissione. "Avrò il piacere e l’onore di lavorare al fianco del già Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che oggi abbiamo eletto come vicepresidente della Commissione, nonché insieme alle colleghe Stefania Ascari e Valentina D'Orso, che abbiamo appena scelto come capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, con cui ho già condiviso un grande percorso di studio e lavoro nella scorsa legislatura. Porteremo avanti con vigore le nostre battaglie e le nostre proposte per contrastare con strumenti sempre più efficaci la la corruzione ed ogni forma di malaffare e di illegalità a tutela dei cittadini. Allo stesso modo proseguirò il mio impegno per portare all’attenzione del Parlamento e del Governo la necessità di rendere sempre più incisivi gli strumenti di contrasto alla mafia foggiana e di rendere il sistema giustizia più vicino ai cittadini, attraverso la implementazione dei presidi di giustizia in particolare nel mio territorio. Ci attende un lavoro molto impegnativo".

L'altro deputato cinquestelle Giorgio Lovecchio è stato eletto vicepresidente della commissione Finanze. Il parlamentare 44enne foggiano, rappresenterà dunque il MoVimento 5 Stelle nella commissione guidata da Marco Osnato. Insieme a lui i deputati Bagnai, Del Barba e Testa. "Il mio è un ruolo di prestigio e sarà determinante per tante decisioni che riguarderanno l'Italia, che vive un periodo economico critico, ma che può rialzarsi grazie anche alle misure che riguardano i servizi bancari, finanziari e una corretta politica fiscale. Il mio impegno sarà sempre volto a risolvere le istanze degli italiani".