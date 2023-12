Il caso Zuretti finisce in Tribunale: il Comune citato in giudizio dal gestore dopo un ‘no’

L’attuale gestore del parcheggio Zuretti, la ditta H24 Autorimessa, ha trascinato in Tribunale il Comune di Foggia che ha risposto picche a una richiesta di modifica della destinazione d’uso di parte dell’immobile di proprietà di Ataf, società totalmente partecipata dall’ente. È una delle prime cause che il nuovo assessore all’Avvocatura e al Contenzioso, Giulio De Santis, si è ritrovato sulla scrivania, e appare intenzionato ad affrontare la questione con una certa determinazione.

L’udienza è stata rinviata, ma ora sta studiando attentamente le carte con l’Avvocatura, per poter addivenire ad una soluzione. “È una cosa molto impegnativa però ci stiamo lavorando. È una delle questioni che noi riteniamo di dover affrontare e risolvere”, assicura De Santis.

Non si sbottona sulle richieste formulate dal gestore del parcheggio interrato di corso Roma, ma considerati i servizi promossi da quella che oggi, nelle vetrine online delle imprese, è denominata Autorimessa H24 Zuretti Park è facile ipotizzare che fossero legate alla vendita di automobili sia usate che nuove, una delle attività della ditta foggiana da anni operante nel settore automobilistico.

Quando è scoppiato il caso, a giugno dell’anno scorso, della piazza ‘area di pertinenza esclusiva’ del parcheggio, divampato dopo l’allontanamento dei padroni di cani e poi sfociato in episodi saliti agli onori delle cronache, in città si vociferava dell’intenzione del nuovo gestore di realizzare, in futuro, uno showroom dell’autorimessa multimarche, nello spazio sopraelevato.

Ma la richiesta, al momento non meglio specificata, di qualunque natura fosse è stata bocciata: “Abbiamo dato un parere negativo”, conferma l’assessore De Santis. “Ci siamo trovati ad essere citati in giudizio per aver dato dei dinieghi, perché riteniamo che quella debba essere una struttura effettivamente dedicata esclusivamente ai parcheggi”, ha spiegato.

Ieri, il Comune ha incontrato l’Ataf, per “fare un’analisi della situazione giudiziaria e non solo”. È stata proprio la società del trasporto urbano, nel 2021, ad affidare, tramite gara, la concessione della gestione del parcheggio interrato per 9 anni.

L’annosa questione investe anche il Suap, e dunque l’assessorato alle Attività Produttive retto da Lorenzo Frattarolo, perché è connessa a “una gestione legata a una finalità diversa da quella originaria”. In più, c’è il nodo della proprietà privata dell’area sovrastante, destinata, però, a uso pubblico.

A margine delle interlocuzioni di maggio tra Comune e Ataf, era parso di capire, peraltro, che il gestore fosse intenzionato a recintare l’area sovrastante, che sarebbe tornata fruibile alla cittadinanza in orari analoghi a quelli della Villa ad esempio. “Nel progetto iniziale c’era un’indicazione di questo tipo”, conferma l’assessore Giulio De Santis. Fosse per lui, direbbe no, ma “non siamo noi a dover decidere, abbiamo la possibilità di dare un indirizzo alla partecipata”. Pur senza sbilanciarsi in valutazioni, ammette che alcuni atti li avrebbe redatti “molto diversamente”.

Non trascura gli aspetti positivi: “Di fatto, il parcheggio funziona e funziona bene rispetto a prima”. Ma su quella piazza, ricorda, c’è “un simbolo della legalità, che è Giovanni Panunzio”. Sulla destinazione ad uso pubblico il Comune non transige, e la sindaca annuisce: “Una soluzione si troverà, in un modo o nell’altro”.