Papilloma virus, legge pugliese comunicazione vaccinazione 11-25 anni 'bloccata' dal Governo: è scontro

Il Governo impugnerà la legge della Regione Puglia che per i ragazzi dagli 11 ai 25 anni, prevede l'obbligo di comunicare all'atto dell'iscrizione a scuola e all'università, sia stato eseguito o meno il vaccino contro il papilloma virus.

Il presidente della Commissione 'Bilancio e programmazione, nonché promotore e primo firmatario della legge per l’aumento della copertura vaccinale anti-Hpv ha così commentato l'annuncio del sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, sulla decisione del Governo d’impugnare la legge regionale pugliese per incentivare la vaccinazione, così da prevenire molti tumori di origine sessuale, a cominciare da quello alla cervice uterina.

"Come dire, il centometrista che allo start si mette a correre all’indietro. Stupisce l’enfasi con cui il sottosegretario Gemmato ha fornito la notizia dell’imminente impugnativa, come se fosse una nota di merito e probabilmente per eccitare gli errori da prova scientifica del mondo no-vax. Il contegno governativo più equilibrato sarebbe stato, infatti, un suggerimento alla Regione Puglia per raggiungere con più efficacia e immediatezza l’obiettivo dell’ampia copertura vaccinale, piuttosto che uno sterile atteggiamento da giuria sul lavoro altrui, ridicolizzando un innovativo strumento giuridico come il dissenso-informato".

Amati evidenzia: "Noi sappiamo che il problema della copertura vaccinale contro il Papilloma virus consiste essenzialmente nella capacità di far conoscere i benefici. E poiché si tratta di un vaccino la cui somministrazione è prioritariamente rivolta a bambini e ragazzi, qual è il luogo migliore per assicurare la capillarità informativa? La scuola, ovviamente, senza imporre nessun filtro d’iscrizione a scuola o all’università, ma solo l’obbligo d’informarsi sugli effetti della vaccinazione oppure il rifiuto espresso d’informarsi. Insomma, dissentire ma previa informazione. Che c’è di male nel fatto che proprio nella scuola si educhi al diritto di parola e scelta, previo diritto d’informazione e ascolto? E se questo sistema d’informazione attiene alla salute, a tutelarsi dai tumori, in cosa consiste lo spreco di qualche minuto per saperne di più? Ma al ministero della Salute non la pensano evidentemente così. E siccome non producono alcuna strategia, magari più efficace di quella pugliese, danno la sensazione di preferire la disinformazione e le conseguenze patogene piuttosto che l’informazione e le conseguenze salutari".

La legge pugliese prevede l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, subordinandola, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione - già in possesso degli interessati - in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-Hpv oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle aziende sanitarie locali di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale ne facciano formale richiesta, l’attestazione rilasciata dai centri vaccinali, può anche limitarsi al mero riferimento sull’avvenuto colloquio informativo in merito ai benefici della vaccinazione.

"E tutto questo con estrema garanzia di protezione dei dati sensibili, che a dire il vero equivale a un’abbondante ipocrisia perché già ora i sistemi informativi delle Asl sono in grado di elencare i vaccinati e i non vaccinati, oltre a fornire tutte le informazioni di screening o esami diagnostici erogati negli anni. Per cui anche l’argomento della privacy, trattato come lo zucchero a velo su ogni dolce, non trova alcuna violazione nella disposizione pugliese".

Il consigliere regionale Fabiano Amati fa sapere che la Regione Puglia si difenderà dinanzi alla Corte costituzionale, "per affermare il suo diritto a far vivere in buona salute i pugliesi, nella speranza che anche questa volta - magari con un monito - la stessa Corte possa suggerire al Governo nazionale di attivarsi in politiche di prevenzione valide sull’intero territorio nazionale, piuttosto che dilungarsi in un estenuante gioco giudiziario, fatto di tattiche che la storia delle malattie non riporterà mai nei suoi manuali se non come fatto di critica".

Le reazioni dei Fratelli d'Italia

Non sono mancate le reazione degli esponenti dei fratelli d'Italia, a partire, dal deputato foggiano Giandonato La Salandra: “L'impugnazione da parte del Governo della legge regionale pugliese, relativa all'obbligo di comunicare se aver eseguito o rifiutato il vaccino contro il papilloma virus, annunciata dal sottosegretario alla Salute Gemmato, non rappresenta affatto un paradosso, come il consigliere Amati strumentalmente paventa. Sulla materia è già intervenuto il garante della privacy ad evidenziare le criticità della legge regionale e su tale legge si accingono a presentare l’impugnativa ben tre Ministeri; evidente l’ennesima figuraccia. Paradossale è se mai l'incoerenza della sinistra targata PD che in Regione si dichiara contro l’autonomia differenziata e poi la vuole applicare nei fatti, legiferando su materie prerogativa dello Stato. Così come illogica è la recente confusione politica di Amati che si traduce in una mera se non già pericolosa ricerca di visibilità mediatica su una materia che evidentemente il consigliere e presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione non conosce affatto”

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Scatigna: “Tutelare la privacy non significa essere contrari alla prevenzione. Tutti siamo consapevoli dell’importanza del vaccino anti-hpv, ma è sempre necessario un approccio alla materia sanitaria e scientifica che sia scevro dall’idea di stilare liste di proscrizione e sia piuttosto pregno di obiettività che sia la più oggettiva possibile a beneficio di tutti i cittadini. Bene, dunque, che il Governo nazionale voglia impugnare la legge regionale pugliese che prevede l’obbligo di comunicare se si è eseguito o meno il vaccino contro il papilloma virus all’atto dell’iscrizione a scuola e all’università. Il consigliere Amati, promotore della legge, anziché scagliarsi contro il Ministero della Salute e contro il Sottosegretario Marcello Gemmato, farebbe bene a focalizzare le proprie energie sui disastri della sanità pugliese prodotti, negli ultimi 20 anni, da quello stesso governo di centrosinistra di cui egli è organico sostenitore. La sanità pugliese delle liste d’attesa e della conseguente mobilità passiva, dei cantieri infiniti di ospedali di cui non è mai dato sapere quando vedranno la luce, giusto per citare un paio di esempi dell'operato del governo regionale pugliese di centrosinistra che promette battaglia sull’Autonomia differenziata, salvo poi andare in escandescenza quando, legittimamente, si obietta circa l’opportunità di una legge che, più che "autonoma", appare frutto della confusione”.

"Elucubrazioni del consigliere regionale Fabiano Amati, pur di cercare di difendere la legge regionale che impone ai cittadini dagli 11 ai 25 anni di comunicare l'avvenuta vaccinazione o il rifiuto del vaccino contro il papilloma virus prima di iscriversi a scuola o all'università. In difesa della sua legge, Amati arriva a denigrare l’attività di comunicazione istituzionale del sottosegretario Marcello Gemmato, non riconoscendo come la stessa violi i più elementari principi giuridici in materia di privacy, al punto tale da essere stata attenzionata da ben tre ministeri e dal Garante della Privacy. L'attacco mediatico di Amati, “infarcito” anche di nuovi strumenti giuridici come il dissenso informato, appare più un tentativo di recuperare visibilità, in un momento in cui il consigliere è al centro dell’attenzione sul suo possibile ritorno nel Partito Democratico, dopo aver aderito al partito Azione. Sono convinto che sia necessario un confronto aperto e costruttivo tra le istituzioni per garantire la tutela della salute pubblica nel rispetto dei diritti individuali, senza pregiudicare la privacy dei cittadini. Per questo l’impugnativa alla Legge regionale annunciata dal sottosegretario Marcello Gemmato è giusta e meritevole, a differenza delle dichiarazioni di Amati che sollevano grandi dubbi sul suo impegno ad occuparsi di salute" dichiara Michele Picaro europarlamentare Ecr-Fratelli d'Italia.

"È curioso l'atteggiamento del consigliere regionale Fabiano Amati promotore della legge regionale relativa all'obbligo da parte dei cittadini dagli 11 ai 25 anni di comunicare di aver eseguito o rifiutato il vaccino contro il papilloma virus prima di iscriversi a scuola e all'università. Legge che il Governo ha già annunciato che impugnerà. Amati difende strenuamente la sua legge evocando, nei fatti, un'autonomia della Regione in materia salvo, poi, farsi promotore di iniziative referendarie per l’abrogazione della nuova legge sull’autonomia differenziata affermando che 'alle Regioni serve minore autonomia'. Un atteggiamento incoerente in linea con il suo atteggiamento politico a fasi alterne (ieri contro, oggi pro Emiliano)", commenta in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre.

“L’impostazione della legge regionale pugliese che impone la comunicazione obbligatoria dell’esecuzione o rifiuto del vaccino contro il papilloma virus umano per l’iscrizione ai percorsi di istruzione scolastici e universitari previsti nella fascia di età 11-25 anni, solleva diverse criticità. L’impugnazione da parte del Governo Meloni, annunciata dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato diviene dunque un atto necessario per permettere di affrontare la questione nella dovuta considerazione”. Lo dichiara la senatrice pugliese Maria Nocco, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio in Senato. “Lo stesso Garante per la privacy ha ricordato che il Regolamento europeo sancisce un generale divieto di trattamento dei dati sulla salute, a meno che non ricorrano specifiche esenzioni, precisando che la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione può essere richiesta dal personale scolastico esclusivamente nei casi di vaccinazioni obbligatorie. La Regione Puglia, guidata da vertici e partiti che si schierano contro l’autonomia differenziata, infine norma sconfinando i propri poteri e legiferando su tematiche di competenza nazionale, ingenerando un obbligo burocratico che metterà in difficoltà i giovani e i genitori dei minorenni nei loro percorsi scolastici”.