Il sogno europeo dell'imprenditore Paolo Dell'Erba: "Mi candido, saremo la sorpresa"

Il parlamentare e commissario regionale di Forza Italia Mauro D'Attis annuncia la candidatura alle Europee in Puglia del leader di Forza Italia e successore di Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, che sarà capolista per il partito: "Per noi è motivo di grande orgoglio: la sua è una decisione che qualifica la nostra proposta per le europee e rende l’Italia protagonista in Europa. La Puglia darà il suo contributo con tre candidati forti, autorevoli e di assoluta qualità schierati al suo fianco".

Sarà della partita anche il segretario azzurro della provincia di Foggia, nonché consigliere regionale, l'imprenditore 54enne Paolo Dell'Erba: "Le elezioni Europee rappresentano una sfida a cui non potevo sottrarmi perché è in gioco il futuro della nostra agricoltura, del nostro turismo, della nostra economia, dei nostri figli. Poco fa ho firmato la candidatura per cui ringrazio il responsabile nazionale Organizzazione di Forza Italia on. Battistoni e l’on. D'Attis. Forza Italia sarà la vera sorpresa delle prossime elezioni, soprattutto per quei valori di libertà che il suo fondatore, Silvio Berlusconi, ha sempre evidenziato. Sarò candidato a fianco del nostro capolista Tajani per dare una prospettiva alle nostre comunità meridionali".

Faranno parte della squadra anche Laura De Mola, 54 anni, imprenditrice, capogruppo al Comune di Fasano e coordinatrice provinciale di Forza Italia di Brindisi e Marcello Vernola, 63 anni, avvocato cassazionista e docente di Diritto Ambientale, già parlamentare europeo di Forza Italia e presidente della Provincia di Bari.