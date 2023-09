I repubblicani foggiani hanno un nuovo coordinatore: è l'ing. Orazio Buonamico

“Sicuro che assolverai al compito affidatoti, come Tua abitudine, in modo corretto e propulsivo. Come tu ben sai i cittadini, oggi, si aspettano dai partiti capacità di risolvere in modo programmatico i problemi e la velocizzazione della burocrazia”.

Con una lettera firmata personalmente dal segretario Corrado De Rinaldis Saponaro, l’ingegnere Orazio Buonamico assume l’incarico di coordinatore per le attività organizzative e politiche del Partito Repubblicano Italiano in provincia di Foggia. “Ringrazio il segretario Corrado De Rinaldis Saponaro per la fiducia che ha voluto accordarmi. Rivolgo anche un saluto a tutti gli amici amministratori locali, gli iscritti e i simpatizzanti del partito, dai quali mi aspetto collaborazione e sostegno. Spero di non deludere tanta aspettativa anche se il compito non è dei più facili. Ma non partiamo da zero. Il Partito Repubblicano Italiano, da sempre ha avuto radici forti e profonde sin dal 1895. Possiamo tornare ad essere quel partito politico più volte decisivo per l’affermazione delle riforme strutturali a livello nazionale, regionale e cittadine. Anzi, la mia missione sarà quella di contribuire a ricucire le alleanze nella nostra provincia, riannodando il filo del dialogo con le altre forze politiche che sono con noi accomunati dall’appartenenza alle idee liberal-democratiche".

Il neo coordinatore provinciale è già al lavoro assieme alla segreteria nazionale per la composizione del direttivo provinciale, oltre che per gli appuntamenti elettorali in corso. Nei prossimi giorni incontrerà i simpatizzanti e gli iscritti per un primo confronto costruttivo.