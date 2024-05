Strade e pubblica illuminazione in via Almirante: è quasi fatta per le opere di urbanizzazione

Si avvia ad una positiva conclusione l’iter di urbanizzazione e prolungamento di via Almirante. Ad annunciarlo è il Movimento 5 Stelle.

A sbloccare il procedimento amministrativo, impantanato da tempo, è stata la Commissione Territorio, che ha espresso parere favorevole al progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

La delibera arriverà in Consiglio comunale già il 28 maggio. Da più dieci anni, FoggiaToday raccoglie le testimonianze dei residenti, che ne parlavano come di “una terra di nessuno”.

“L’urbanizzazione di via Almirante ed il suo collegamento con via Parini rappresenta un’opera di viabilità locale ed implementazione di servizi essenziali che sin dall’insediamento della nuova amministrazione abbiamo raccomandato come prioritaria – afferma il consigliere M5S Giovanni Quarato, presidente della Commissione Territorio -. Una questione già approfondita e seguita con apprensione dal M5S nella scorsa consiliatura, ai tempi dai banchi dell’opposizione. A riguardo, mi sento di ricordare l’impegno dell’ex consigliere Giuseppe Fatigato che tanto si è prodigato per i cittadini di quell’area”.

Il consigliere pentastellato Francesco Strippoli ricorda come da sempre via Almirante fosse uno “sterrato fatto di crateri lunari, cumuli di rifiuti a perdita d’occhio, fango, polveri e buio pesto la sera per la totale assenza di illuminazione pubblica. Una condizione ghettizzante e disumanizzante. Si vive in un costante senso di pericolo furti, aggressioni, incendi, animali randagi, sversamenti di rifiuti ed assenza di sicurezza. Questa autentica odissea ha avuto anche dei momenti di importante riscatto civico per i residenti, non essendosi questi ultimi mai arresi e avendo vinto uno storico ricorso al Tar contro l’inerzia della pubblica amministrazione. Ora serviva segnare un cambio di passo a livello amministrativo ed è a loro che ci ispiriamo per portare a termine questa battaglia”.

Saranno realizzati non solo il manto stradale ed i marciapiedi, ma anche i collegamenti con le reti fognarie, l’illuminazione pubblica e le aree verdi, migliorando sensibilmente l’area.

Il gruppo consiliare del M5S Foggia assicura il suo impegno affinché l'intero progetto rispetti gli standard qualitativi e le normative vigenti.