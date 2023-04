Onofrio Giuliano è il nuovo commissario straordinario della Fiera di Foggia

Onofrio Giuliano è il nuovo commissario straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia. Lo ha designato oggi la Giunta regionale guidata da Michele Emiliano.

Succede all’avvocato Massimiliano Arena, che aveva rassegnato già ad aprile del 2022 le dimissioni dall’incarico conferito a settembre del 2019.

Onofrio Giuliano è un imprenditore agricolo, presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana, e per anni è stato ai vertici di Confagricoltura in provincia di Foggia. Ora prende in mano le redini della Fiera di Foggia. L’incarico sarà a titolo gratuito.

Pochi giorni fa, con proprio decreto, il presidente della Giunta regionale aveva provveduto a designare anche il presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia nella persona di Mirna Rabasco.