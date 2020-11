Condanne alla mafia foggiana, Giuliano: "Tassello fondamentale per il ripristino della legalità nel nostro territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Le 25 condanne per altrettanti presunti affiliati alla mafia foggia con pene detentive fino ai 18 anni rappresentano sicuramente un dato importante e un ulteriore fondamentale tassello nella lotta contro la criminalità organizzata e per il ripristino della legalità in Capitanata”. Questo il commento dell’on. Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo alla decisione del Gup del Tribunale di Bari Giovanni Anglana di condannare a pene fino ai 18 anni di reclusione 25 presunti affiliati alla mafia foggiana accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio.

“Ancora una volta, la straordinaria attività di prevenzione e repressione messa in campo dalle Forze dell’Ordine e dalla magistratura ha permesso di aggiungere una nuova importante pagina a vantaggio di tutto il territorio di Capitanata”, aggiunge la parlamentare del M5S di Capitanata che conclude: “Abbiamo compiuto un altro fondamentale passo verso la liberazione della nostra comunità dalla morsa della criminalità organizzata”.