Dalla Comunità energetica alla Consulta dello sport: i buoni propositi della Giunta Episcopo

Il programma dei primi 100 giorni sarà presentato più in là, si presume dopo le feste, ma a margine della prima riunione di Giunta, nella sede della Circoscrizione al Rione Candelaro, gli otto assessori già operativi hanno espresso almeno un paio di buoni propositi attuabili nel breve periodo.

All’esercizio di trasparenza, che auspicabilmente sarà riproposto con una certa cadenza, non si è sottratta neanche la sindaca Maria Aida Episcopo. Ha elencato un paio di obiettivi che le stanno particolarmente a cuore a proposito delle deleghe che ha avocato a sé.

“A breve farò tutte le pratiche per il ripristino dei gemellaggi”, ha annunciato, con la città di Göppingen, da cui è già arrivata una lettera di auguri dell’equivalente del Consiglio comunale, e con Quimper in Francia. “Ripristineremo tutti gli atti prodromici”.

E poi ha annunciato che presto, probabilmente ai primi di gennaio, ci sarà la posa della prima pietra della Cittadella della Giustizia.

L’assessora alla Cultura Alice Amatore, archiviato il Natale dopo gli ultimi ritocchi al cartellone, si concentra sulla programmazione culturale e si ripromette di rimettere in moto il marketing territoriale della città. Ha intenzione di riattivare “tutti quegli istituti di partecipazione, di ascolto e di condivisione con i cittadini che hanno tanto bisogno di diventare parte di una co-progettazione per il futuro della nostra città, soprattutto dopo un periodo molto buio e di assenza delle istituzioni”. Teatro Famiglia, promozione della lettura e della cultura della legalità sono alcune delle suggestioni che lancia.

La stagione di prosa del Teatro Giordano partirà il 26 gennaio. Dal pomeriggio del 28 dicembre, sarà aperta la vendita degli abbonamenti online e dal 2 gennaio sarà possibile acquistarli anche al botteghino. L’assessora Amatore ha annunciato una piccola novità: nel cartellone ci sono anche le cinque compagnie locali foggiane, “un messaggio importante di valorizzazione culturale”.

L’assessore al Bilancio Davide Emanuele conta di portare in Giunta la prossima settimana uno schema di bilancio di previsione 2024-2026 che “possa ridare fiato alla città”.

Sotto il profilo dei progetti Pnrr, ha trovato “un’amministrazione assolutamente competitiva”: il Comune di Foggia ha già rastrellato tutte le premialità possibili, con un extra budget di oltre 5 milioni di euro. “Anche per i fondi Por ci saranno importanti premialità per la digitalizzazione del Comune”, fa sapere.

L’amministrazione appena insediata attende con ansia, non ne fa mistero, la relazione conclusiva della Corte dei Conti, per “uscire finalmente dal piano di riequilibrio finanziario, che consentirebbe veramente di iniziare tutta un’altra storia”.

La vice sindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile si è concentrata in questi giorni sul piano straordinario di raccolta e gestione dei rifiuti per le festività: i servizi saranno potenziati fino all’Epifania. L'interlocuzione con Amiu Puglia è già partita. E oggi, un altro "segnale di miglioramento" arriva dai portici dell'ex cinema Ariston, completamente ripuliti.

L’assessore Giulio De Santis, in materia di Politiche energetiche, ha appurato che il Comune di Foggia ha 19 impianti di fotovoltaico, e di questi, gran parte, circa 14, non sono attivi. “Abbiamo chiesto immediatamente agli uffici di fare un intervento, perché sono beni incentivati che producono denaro, che noi non abbiamo incassato fino ad oggi. Questo è l’inizio di un percorso che porterà il Comune di Foggia a fare la sua comunità energetica e a farlo diventare ente promotore delle comunità energetiche”.

In materia di Sicurezza e Legalità, altra sua delega, si è subito interessato al sistema di videosorveglianza, oggetto di due incontri con il comandante della Polizia Locale. La prossima riunione operativa è già fissata all’8 gennaio, per capire come mettere in rete le telecamere nell’immediato.

Ma è la vittoria schiacciante del Comune di Foggia nella causa Later.Fin. srl, il contenzioso sulla sede di via Gramsci, a far sorridere l’Avvocatura e il relativo assessorato: “È una bellissima notizia per la città”.

Alle porte di un momento cruciale per il commercio, il nuovo assessore alle Attività Produttive, Lorenzo Frattarolo, annuncia l’avvio di “una fase di ascolto, dopo due anni di stop”: “Incontrerò gli ordini professionali, e cercherò di capire le difficoltà sul piano operativo – in parte mi sono note – che stanno riscontrando. Incontreremo tutte le associazioni di categoria, e tante di loro hanno già in seno proposte utili che vanno solo messe in rete. L’idea è quella di attivare un forum della microeconomia urbana”. Coinvolgerà anche gli operatori delle borgate. Regole semplici e chiarezza interpretativa sono le stelle polari del Suap diretto dal commercialista.

Sul modello della mappa illustrata della Vigilia, è pronto a inserire nei cartelloni delle festività e nella comunicazione istituzionale anche le attività private per promuovere le loro iniziative.

L’assessore alle Politiche sportive Domenico Di Molfetta ha già provveduto ad una mappatura delle concessioni in essere per gli impianti comunali. Ha preso in mano le carte relative agli impianti destinatari di fondi Pnrr: Stadio Zaccheria, il Campo di atletica leggera Mondelli Colella, e il Croci Nord (“Hanno ripreso a lavorare alacremente, quindi probabilmente sarà consegnato entro marzo”, fa sapere). Annovera anche il Campo degli Ulivi e la tensostruttura realizzata vicino al diamante del baseball, “impianti che possono essere utili per il recupero delle periferie e per poter fare attività con i nostri giovani”. Ed evidenzia, in particolare, una carenza di impianti per il calcio a 11.

Subito dopo le feste, annuncia, è programmato un incontro con la dirigenza del Foggia Calcio, “anche per stabilire un po’ quelle che sono delle regole fondamentali per l’amministrazione”. Sarà costituita la Consulta dello Sport, con tutte le federazioni di promozione e le associazioni che operano anche nell’ambito dell’inclusione per un tavolo di consultazione, e Di Molfetta pensa ad un portale dello sport foggiano che promuova tutte le 43 attività che si praticano sul territorio.

L’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio punta, nell’immediato, sui servizi Pis di pronto intervento sociale, che derivano da una “virtuosa co-progettazione pubblico privato” e che si affidano a realtà del terzo settore che hanno maturato esperienza pluriennale in materia.

Il suo obiettivo è promuovere il progetto Dopo di Noi, “perché non ha ancora una piena attivazione”. In tema di randagismo, affine alla sua professione di veterinaria, si ripropone un censimento delle strutture attive e di ridurre la presenza di randagi promuovendo le adozioni.

Si ripromette, inoltre, di riaprire il museo delle carrozze dell’Iriip. L’appalto all’Enpa per il servizio di recupero, ricovero e mantenimento dei cani presso una struttura privata autorizzata in regime di canile rifugio ed in regime di canile sanitario, a quanto si apprende, presenta alcune criticità. Stando ai numeri dell’assessora, a Foggia ci sono attualmente circa 380 cani: “Probabilmente avremo lo stesso difficoltà ad ospitarli tutti”. Il rifugio Enpa, insomma, non basterebbe per svuotare il canile di Foggia, da anni fatiscente.

L’avv. Daniela Patano, assessora al Personale, sta lavorando al piano triennale delle assunzioni e annuncia trionfante un’imminente stagione dei concorsi.

Dall’1 gennaio arriverà anche l’assessore all’Urbanista e Lavori Pubblici Giuseppe Galasso. Ma c’è già una buona notizia a proposito di strade, riveniente dalla passata programmazione: dopo i primi 15 chilometri rifatti con i fondi della Regione Puglia, “dovrebbero essere in programma – fa sapere la sindaca - altri 38 chilometri”.