Centrodestra a passo di gambero, le forze del ‘patto etico’ vanno avanti per la loro strada

“Per il momento, noi andiamo avanti per la nostra strada”. Così il segretario cittadino del Nuovo Psi di Foggia, Daniele Tucci, comunica l’esito delle ultime interlocuzioni con i principali partiti del centrodestra in vista delle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre.

Di concerto con gli altri sottoscrittori del patto etico – Italexit per l’Italia con Paragone, L’Altra Italia, Popolari Pugliesi, Puglia Popolare, Foggia al Centro e Foggia Oltre -, fa sapere, avevano deciso di “partecipare alla riunione organizzata dall’onorevole Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia solo per valutare se ci fossero le condizioni per un dialogo democratico”.

Tucci smentisce categoricamente accordi dopo la riunione di venerdì scorso. Nessuna alleanza con il centrodestra. La nota è stata rilanciata anche da Puglia Popolare a nome dei segretari cittadini del ‘patto etico’.

“Noi portiamo avanti le nostre idee politiche di rinnovamento, e non accettiamo vecchie ideologie”, avvertono. Invocano le primarie per ristabilire una democrazia partecipativa, affinché a decidere non siano i soliti maggiorenti dei partiti.

Non recedono dal loro proposito e fanno sapere che a breve sarà presentata una rosa di nomi e saranno i foggiani a scegliere “democraticamente” il candidato alla carica di sindaco.