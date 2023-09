Che fine ha fatto il Numero Unico Emergenze 112 in Puglia?

Che fine ha fatto il numero unico di emergenza Nuer112? Se lo chiedono, a pochi mesi dalla scadenza dei termini concessi alle regioni italiane per l'attivazione, i deputati di Forza Italia Vito De Palma, Mauro D'Attis e Andrea Caroppo: "In Puglia sembrano essere ancora in fase di stallo le procedure necessarie per l’entrata in funzione del servizio nonostante gli ingenti fondi stanziati e spesi, le procedure di selezione del personale effettuato e le sedi individuate per le postazioni telefoniche" dichiarano.

L’attivazione era stata disposta a marzo 2019, mentre il presidente Michele Emiliano, nel marzo 2021, aveva assicurato che sarebbe entrato in esercizio nei primi mesi del 2022. "Ad oggi, settembre 2023, nonostante sia stato anche nominato un commissario ad acta e ingenti risorse sia stato impiegate, non vi è traccia alcuna dell’attivazione di questo servizio fondamentale il cui obiettivo è quello di unificare tutti i numeri di emergenza (Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, 118, Guardia Costiera) sotto la gestione di tre sedi operative a Foggia presso l'aeroporto Gino Lisa, Modugno e Campi Salentina, che dovrebbero ospitare le postazioni telefoniche ma che, al momento, non risultano ancora del tutto completate e allestite” aggiungo i parlamentari azzurri.

I tempi dell'attivazione si erano allungati per l'adeguamento degli edifici che dovranno ospitare le tre centrali uniche operative di risposta disponibili sul territorio regionale. Per i lavori di adeguamento strutturali e di impiantistica è stata impegnata una somma di 3,7 milioni di euro, di cui sono stati liquidati 2,8 milioni di euro. Ulteriori 800mila euro invece sono stati necessari per dare seguito ai lavori extra di adeguamento sismico.

Sono 126 aspiranti telefonisti che hanno sostenuto il concorso e attendono l’assunzione per poter svolgere una formazione specifica e intensiva di almeno 60 giorni e cominciare a svolgere le mansioni per cui dovrebbero essere assunti. "In attesa dell’attivazione del servizio intanto vengono sostenuti, evidentemente a vuoto da parte della Regione Puglia, i costi per il pagamento dei servizi di connettività e telefonia fissa, per l'installazione delle attrezzature, quelli relativi al cloud computing e sicurezza necessari per la funzionalità delle sedi delle Centrali Uniche di risposta e del servizio 112 Nue. Complessivamente ammontano a circa 15 milioni di euro" proseguono D'Attis, Caroppo e De Palma.

Dieci mesi fa la Giunta regionale aveva condiviso la necessità di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza-Lombardia (Areu), del relativo know how e software applicativo per l’attivazione e l’avvio del servizio Nue 112 e ha approvato uno 'Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombardia per l’attivazione nella Regione Puglia del servizio Nue 112 secondo il modello della centrale unica di risposta', tra la Regione Puglia e Areu Lombardia.

Per tentare di superare l’impasse, la Regione Puglia ha nominato quale commissario straordinario della struttura speciale denominata 'Avviamento del Nue 112 e delle strutture territoriali di Protezione Civile' del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, il generale di brigata della Guardia di Finanza, Salvatore Refolo. "Nel caso in cui il Nue non verrà attivato entro la fine del 2023, sussiste la concreta possibilità che la Regione Puglia possa essere sanzionata con gravi penali nell’ambito di una probabile ed ormai inevitabile procedura di infrazione europea. Chiediamo quindi, al Ministro dell’Interno per quanto di sua competenza, quali provvedimenti intenda assumere al fine di sbloccare con urgenza l’attivazione ed il funzionamento in tempi brevi" concludono.