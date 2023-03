Il foggiano Davide Emanuele nella commissione che riscriverà le regole del nuovo Pd pugliese

Il segretario cittadino del Partito Democratico Davide Emanuele, dottore di ricerca in Diritto Processuale dell’Università di Foggia, entra nella commissione per la Riforma della forma partito pugliese e dello statuto, chiamata a riscrivere le regole.

Questa mattina il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis, ha nominato i componenti dell’organismo. Sono professori universitari, personalità del mondo giuridico e rappresentanti delle istituzioni. La commissione è costituita in parti uguali da iscritti e da non iscritti al partito. La prima riunione della commissione è in programma martedì 28 marzo, alle 17, nella sede del Pd pugliese di via Re David a Bari.

“Oggi partiamo con la nomina del primo organismo del Pd pugliese - commenta Domenico De Santis - che rispecchia quello che vogliamo sia il futuro Pd: un partito capace di evidenziare le migliori energie interne e valorizzare importanti personalità della società civile. Ringrazio tutti per aver accettato questo impegno che servirà a ripensare la forma partito e le regole interne per la definizione degli organismi e la scelta dei candidati nei ruoli istituzionali. Nel nuovo Pd il ruolo degli iscritti e dei circoli sarà messo in risalto, consentendo di utilizzare il referendum interno come strumento di consultazione per le scelte strategiche che dovremo compiere. Quando la commissione finirà il suo lavoro, chiederò agli iscritti di vagliare il testo con una consultazione della base prima dell’approvazione definitiva. Oggi abbiamo uno statuto che è stato oggetto di contestazioni e ricorsi, che va aggiornato e adeguato. Abbiamo la necessità di ripensare la funzione dei circoli declinando i compiti e il ruolo che essi devono avere nelle nostre città, avvalendoci anche delle nuove tecnologie per rendere il partito più smart e vicino ai cittadini pugliesi”.

Oltre al foggiano Davide Emanuele, fanno parte della commissione l’ex senatore Giovanni Pellegrino; il professore di Diritto Processuale dell’Università di Bari Giuseppe Trisorio Liuzzi; l’ex presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna; l’avvocato Vittorio La Battaglia; il notaio Sabino Zinni; l’avvocato Stefania Laterza; l’avvocato e già presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari Serena Triggiani; l’avvocato Sabrina Birtolo; la psicologa e segretaria di Circolo Enza Battista; la segretaria dei Giovani Democratici di Lecce Claudia Caputo; la professoressa di Diritto dell’esecuzione dell’Università di Taranto Cosima Ilaria Buonocore; l’avvocato già dottoranda di diritto commerciale dell’Università di Bari Myriam Antonella Fortunato; il dottore di ricerca di Forme dell'evoluzione del Diritto all’Università del Salento Marco Giannotta.