Emiliano tiene i dem zitti e buoni

Michele Emiliano tiene tutti zitti e buoni, chiudendo definitivamente- seppur a fatica - la querelle scoppiata tra i dem pugliesi all’indomani della nomina alla Sanità di Rocco Palese, monumento del centrodestra ed assessore regionale della consiliatura targata Raffaele Fitto.

Si è svolta infatti, ieri, la riunione del Pd, al termine della quale il Partito democratico avrebbe fatto comprendere ad Emiliano “che il ruolo che il civismo e le liste civiche svolgono sul territorio va regolato, perché la concorrenza troppo intensa che le liste civiche fanno al Pd, nei territori e nei comuni, alle volte provoca dei conflitti, che evidentemente la nomina di Rocco Palese ha poi fatto in qualche maniera detonare”.

Sostenuto dall’onorevole Francesco Boccia – che con Palese ha lavorato in commissione Bilancio - il governatore, a nome di tutta la Giunta, Emiliano ha evidenziato che si tratta di una nomina tecnica, secondo Boccia “una delle persone più preparate e competenti”. Sarebbe questa la vera ragione della nomina: "Utilizzare a favore della Regione Puglia un uomo esperto, competente, riconosciuto nei ministeri, stimato dalle forze politiche di maggioranza e opposizione”.

Pur essendoci delle divergenze e posizioni diverse, secondo il governatore della Regione, che fa parte con altri 15 consiglieri regionali del gruppo del PD, la riunione è terminata in maniera positiva. “Il Partito democratico avrebbe tranquillamente potuto avere personalità in grado si svolgere il ruolo di assessore, ma le condizioni in questo momento hanno fatto scegliere al presidente un tecnico, un dipendente della Regione Puglia”.

Un contentino che sa di beffa, oltretutto dal momento in cui Emiliano ha chiesto al Pd anche di dargli una mano: “Il partito deve rendersi anche conto che non è un compito semplice quello che ho delegato a Rocco Palese”.

“Credo che alla fine, con calma, anche spiegando bene questa cosa a tutti i militanti del Pd, si potrà ricomporre questa incomprensione che si è verificata” ha concluso Emiliano.