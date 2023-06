I commissari si affidano all'Università di Foggia per l'Oiv: il professor Bianchi è il nuovo presidente

È Piervito Bianchi il nuovo presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Foggia. È professore associato di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche all’Università di Foggia.

In passato, ha fatto parte dell’Oiv in diversi comuni della provincia: Bovino, Serracapriola, San Giovanni Rotondo e Torremaggiore. Recentemente, nel triennio 2019-2021, è stato componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sostituisce Michele Ariano, che a febbraio aveva rassegnato le dimissioni. Sfumata la nomina di Mario D’Amelio, pescato tra gli idonei dell’avviso pubblico bandito ad aprile del 2022: dopo la comunicazione pervenuta dal Dipartimento Funzione Pubblica che evidenziava l’esigenza in caso di nuova nomina, anche a seguito di dimissioni, di indire una nuova procedura pubblica, il Comune di Foggia ha avviato un’altra selezione a maggio.

Questa volta, sono arrivate 44 domande di partecipazione (un anno fa erano state 120). La commissione straordinaria ha esaminato i profili dei candidati e, a seguito di valutazione comparativa, ha scelto il docente universitario, in possesso di “esperienze significative maturate presso diversi enti locali e territoriali in tema di organizzazione e valutazione della performance e nelle materie della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella Pubblica Amministrazione – si legge nel decreto di nomina - ed avendo acquisito una considerevole competenza nel campo della gestione del personale e sulle tematiche inerenti le pubbliche amministrazioni, a supporto della realizzazione delle strategie dell’ente”.

Al professore, con una nota, la commissione straordinaria ha formulato i migliori auguri di buon lavoro e ha fatto sapere che, approfittando della reiterata procedura di selezione e “convinta dello straordinario apporto di vicinanza e competenza che l'Ateneo foggiano può dare nelle più diverse e disparate forme alla città, ha accolto con favore la disponibilità resa dal professor Bianchi”.

Ha aggiunto, inoltre, che "nei curricula presentati per la selezione, molti dei quali di altissimo livello, quello del professor Bianchi spicca per specifica competenza e per aver esercitato analoghe attività in moltissimi enti territoriali, tra cui la nostra Provincia e persino in organismi ministeriali di uguale natura e rilievo”.