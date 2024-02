Sciscio chiude il cerchio dopo i veleni in Giunta: Porzia Pinto è il nuovo vice sindaco di Vico

È Porzia Pinto il nuovo vice sindaco di Vico del Gargano. Assume la carica appartenuta a Michele Sementino, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 17 gennaio ed è passato all’opposizione.

Proprio alla più suffragata della lista ‘Impegno contino’, che era stata oggetto delle accuse dell’ex sindaco in merito a un presunto abuso edilizio, il suo successore, l’avvocato Raffaele Sciscio, ha affidato l’incarico con decorrenza da venerdì 1 marzo.

“Ad oggi, non ci sono prove che tali irregolarità siano state commesse dall’assessore, bensì semplicemente ereditate”, spiegò l’attuale sindaco in riferimento alle presunte irregolarità edilizie di una proprietà ricevuta in donazione.

Nell’occasione della replica alle dichiarazioni al vetriolo di Sementino, aveva rimarcato come gli avesse conferito “le deleghe più importanti della vita amministrativa del paese (bilancio, lavori pubblici, igiene urbana, tributi e altro), oltre ad averlo nominato vice sindaco, nonostante non fosse il primo degli eletti”.

E nel decreto di nomina firmato il 23 febbraio ha evidenziato come, invece, l’assessore Porzia Pinto fosse la prima degli eletti della lista vincente.

Peraltro, il nuovo vice sindaco, assessore ai Servizi Sociali, Turismo, Informagiovani, Politiche Comunitarie, Energie Rinnovabili, Promozione del territorio e Borghi più Belli d’Italia, sarà candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale nella lista CON.

A occupare, invece, il posto lasciato vuoto in Giunta era stato Enzo Azzarone, nominato il 2 febbraio scorso assessore con delega a Manifestazioni ed eventi; Rapporti con la Pro Loco; Confraternite e clero; Demanio.

Restano in capo al sindaco una serie di importanti materie come Lavori Pubblici, Bilancio e Polizia Locale.

Rita Selvaggio mantiene le deleghe alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sanità e Pari Opportunità, mentre Urbanistica e Contenzioso restano a Raffaella Savastano, che ad agosto aveva preso il posto di Daniele Cusmai.