A Manfredonia Fratelli d’Italia si riorganizza e riparte da Robustella: “Inizia una nuova fase”

Matteo Robustella è il nuovo responsabile comunale di Fratelli d’Italia a Manfredonia. La nomina è arrivata oggi dal vice ministro alle Infrastrutture e commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, Galeazzo Bignami. “Sono onorato per la nomina fiduciara ricevuta, che mi impegna nell’azione politica di Fratelli d’Italia nella mia città”, ha dichiarato.

Tocca a lui riorganizzare il partito a livello cittadino e farlo crescere, per garantire al territorio “una adeguata rappresentanza”. Inizia una nuova fase, fa sapere Matteo Robustella, orientata alla “costruzione di una nuova classe dirigente pronta a spendersi nel territorio”, in uno dei centri maggiori della provincia di Foggia, terzo per popolazione e superficie. Il neo responsabile comunale ha ringraziato i deputati Bignami e La Salandra, la senatrice Fallucchi e il consigliere regionale Giannicola De Leonardis per la fiducia accordatagli.

Poi, ha lanciato un “invito ai tanti che si identificano nel percorso di Fratelli d’Italia e che hanno fiducia in Giorgia Meloni anche a Manfredonia” affinché contattino il partito via e-mail (fratelliditaliamanfredonia@gmail.com) o attraverso i canali sociali per contribuire alla “crescita qualitativa e quantitativa” di Fratelli d’Italia a Manfredonia. “È tempo di mettersi a lavoro”, conclude Robustella.