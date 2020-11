Lilian Brescia nuova segretaria della Lega di Lucera: "Ha avuto il coraggio di rompere gli schemi"

Dalila Lilian Brescia è la nuova segretaria cittadina della Lega di Lucera. Alle ultime elezioni candidata a sindaco del partito di Salvini che aveva scelto di correre da solo nel centro federiciano, smarcandosi dagli altri partiti del centrodestra, l'avvocatessa era arrivata quinta raggiungendo il 4%, pari a 683 preferenze. Alle Regionali la Lega a Lucera ha ottenuto 1245 voti.

"Rafforziamo un progetto partito da zero e che oggi può solo crescere - afferma il segretario provinciale Daniele Cusmai - Lilian è il terminale di un gruppo che qui ha avuto il coraggio e la capacità di rompere gli schemi e i riti stantii di un centrodestra ormai obsoleto, che i lucerini hanno nuovamente bocciato. C'è l'esigenza, forte, di costruire la classe dirigente ex novo. Una esigenza sentita tanto più forte dalla Lega che, specie al Sud, ha nel rinnovamento e in giovani appassionati i suoi capisaldi".

Cusmai ha ringraziato il vicesegretario regionale Raimondo Ursitti, che a Lucera ha svolto il ruolo di commissario. "Questa realtà è pronta per mettere a valore idee, passione ed esperienza - conclude Cusmai - Abbiamo a cuore le sorti del territorio lucerino e foggiano tutto. Abbiamo il dovere di ingaggiare la sfida di un centrodestra diverso, di un futuro diverso".