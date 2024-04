Fratelli d'Italia, Fabrizio Laccetti nuovo responsabile provinciale del Dipartimento Ambiente ed Energia

È stato assegnato a Fabrizio Laccetti il Dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia di Capitanata. Il neo responsabile ha ringraziato il segretario provinciale, Giannicola De Leonardis, il deputato Giandonato La Salandra e la senatrice Annamaria Fallucchi.

Prosegue la riorganizzazione del partito di Giorgia Meloni dopo il congresso provinciale.

“Viviamo una fase storica in cui si è sempre più orientati alla ricerca di modelli efficienti e direzionati alla transizione ecologica. Avere la responsabilità del Dipartimento Ambiente ed Energia in un territorio importante come quello di Capitanata, pone nella condizione di dover seguire le linee guida nazionali su tematiche dedicate, nonché la consapevolezza di poter proporre progettualità di sviluppo ambientale ed energetico. Di qui – prosegue Laccetti - l’assoluta consapevolezza di non appartenete alla politica dell’apparire, ma a quella del fare. Ecco perché gli obiettivi che si pone il Dipartimento che mi onoro di rappresentare, che collaborerà con quello di riferimento nazionale dell’eurodeputato Nicola Procaccini, saranno quelli di infondere nell’opinione pubblica del territorio la consapevolezza delle necessità di migliorare l’efficienza energetica, trovando soluzioni sostenibili sul piano ambientale, creando opportunità educative attraverso seminari ed attività di rete, incentivando la nascita di Comunità energetiche e Distretti volontari”.