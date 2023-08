Centrosinistra in fibrillazione: quattro nomi per Foggia. Il PD: "La politica faccia la scelta giusta"

Proseguono le riunioni di coalizione per individuare il candidato sindaco, la squadra e il programma per le Comunali di Foggia che si terranno il prossimo 22 e 23 ottobre. Il segretario provinciale del Partito Democratico, conferma i nomi dei potenziali candidati sindaco del centrosinistra, anticipati su queste colonne l'altroieri: “Sono quattro i nomi su cui siamo concentrati” spiega Pierpaolo d'Arienzo

"Sin dalla preparazione delle provinciali di otto mesi fa siamo concentrati a lavorare ad una coalizione ampia, che speriamo possiamo ancora allargare, basata già sulla comune esperienza positiva che governa la Regione Puglia e la Provincia di Foggia. Credo che il dato più importante sia il fatto che, rispetto a qualche settimana fa, oggi si stia valutando una rosa di nomi, tutti qualificati, da proporre alla città di Foggia” ha dichiarato il segretario cittadino del Partito Democratico Pd Foggia, Davide Emanuele, sulle risultanze del tavolo della coalizione di centrosinistra svoltosi qualche giorno fa.

Così il PD provinciale descrive i profili dei potenziali candidati sindaco Pippo Cavaliere, sponsorizzato dal Psi, Maria Aida Tatiana Episcopo dal M5S, Antonio Montanino dai civici per Emiliano e Marcello Salvatori, un'autocandidatura sostenuta dai dem.

"Pippo Cavaliere, già candidato sindaco nel 2019, ha guidato l’opposizione al centrodestra che ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Foggia ed è da sempre impegnato sui temi della legalità. Episcopo, che guida con successo l’ufficio scolastico provinciale ed è impegnata nel sociale, è stata assessore tecnico all’istruzione della Giunta Mongelli dal 2012 al 2014, può contribuire alla rinascita di Foggia sotto il profilo socio-culturale. Montanino, stimato commercialista, vanta una lunga esperienza amministrativa quale sindaco di Deliceto per due mandati e assessore provinciale. Salvatori è un lungimirante imprenditore nel settore energetico, turistico, vitivinicolo, che tanto ha investito a Foggia e che può contribuire a fornire una nuova visione di sviluppo ecosostenibile della nostra città".

“Come è giusto che sia, questo è il momento più delicato in cui si delineano programmi, assetti e persone. Rispetto a quest’ultimo punto è importante che la riflessione sia scevra da qualsiasi condizionamento o diktat di sorta. Abbiamo sempre sostenuto che per noi, per il Partito Democratico, l’unità della coalizione sia il primo obiettivo da perseguire a scapito anche delle legittime aspettative delle singole forze politiche, comprese quelle del partito che rappresento, perché è così che si fa in una squadra, in un gruppo. E per farlo, è necessario che tutti si sentano parte integrante di un progetto politico, con stessa dignità, senza che le opinioni dell’uno sovrastino quelle degli altri. Partendo da questo ragionamento, quindi, appare evidente che la scelta del candidato sindaco non possa essere solo una questione foggiana, ma debba essere necessariamente vagliata anche dai livelli regionali e nazionali. E tanto, non per abdicazione al proprio ruolo politico locale, ma perché Foggia è un capoluogo di Provincia, l’unico al voto di ottobre, è importante rispetto ad una dimensione politica sovraterritoriale e perché le prossime elezioni si tengono dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e un lungo periodo di commissariamento” - chiosa il segretario provinciale Dem, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge e conclude: "Tutti i nomi in campo presentano profili molto alti, in termini di competenza, di storie personali e professionali. E sono soprattutto persone oneste. Per prima cosa, quindi, credo sia doveroso da parte di tutti ringraziare queste persone per essersi messe a disposizione della coalizione e della città, nonostante le difficoltà del momento e la complessità dello scenario amministrativo futuro. Non era affatto scontata una cosa del genere! Ora tocca alla politica fare la scelta giusta, quella che dovrà portare alla definizione della figura che, più di tutte, potrà incarnare il messaggio di cambiamento di cui la città ha bisogno. E per far questo c’è bisogno di tranquillità ma soprattutto di tanto tanto senso di responsabilità”.