Nessun foggiano tra i 39 nuovi sottosegretari del Governo Draghi. Ci sono però Scalfarotto all'Interno e Castelli viceministro

I foggiani non sono stati proprio della partita. A giudicare dai nomi circolati nelle ore convulse che hanno preceduto la riunione del Consiglio dei ministri con la nomina dei sottosegretari di Stato all'ordine del giorno, i parlamentari eletti in Capitanata non erano nelle liste dei partiti e delle forze politiche che sostengono il governo Draghi consegnate tra ieri e oggi. Non c'è posto per loro nella squadra di Draghi

Una settimana fa, LaPresse nel toto-nomi aveva inserito anche Marialuisa Faro, che sarebbe stata in lizza per il sottosegretariato al Turismo, ma lei stessa di lì a poche ore aveva smentito l'indiscrezione.

Non ne sapeva nulla e non voleva alimentare illusioni. Eppure, secondo fonti interne al Movimento sarebbe stata inizialmente in una lista dei papabili. Ma per lei niente da fare.

È originaria di Rocchetta Sant'Antonio, che le ha conferito la cittadinanza onoraria nel 2019, ma nata a Torino ed eletta in Piemonte la cinquestelle Laura Castelli che resta viceministro dell'Economia.

Confermato sottosegretario ma all’Interno anche Ivan Scalfarotto di Italia Viva che, nato a Pescara eletto in Lombardia, ha vissuto a Foggia, quartier generale della sua ultima campagna elettorale da presidente della Regione Puglia.

Il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio è stato contrassegnato da alcune fibrillazioni che hanno determinato una sospensione dei lavori di circa un’ora e 40 minuti.

Sono 39 in tutti i nuovi sottosegretari. Sei assumeranno le funzioni di Viceministro, con deleghe che saranno attribuite successivamente.

Ecco la lista completa dei sottosegretari:

* Presidenza del Consiglio

* Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento)

* Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

* Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale)

* Vincenzo Amendola (affari europei)

* Giuseppe Moles (informazione ed editoria)

* Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica)

* Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)

* Esteri e cooperazione internazionale

* Marina Sereni - viceministro

* Manlio Di Stefano

* Benedetto Della Vedova

* Interno

* Nicola Molteni

* Ivan Scalfarotto

* Carlo Sibilia

* Giustizia

* Anna Macina

* Francesco Paolo Sisto

* Difesa

* Giorgio Mulè

* Stefania Pucciarelli

* Economia

* Laura Castelli - viceministro

* Claudio Durigon

* Maria Cecilia Guerra

* Alessandra Sartore

* Sviluppo economico

* Gilberto Pichetto Fratin - viceministro

* Alessandra Todde - viceministro

* Anna Ascani

* Politiche agricole alimentari e forestali

* Francesco Battistoni

* Gian Marco Centinaio

* Transizione ecologica

* Ilaria Fontana

* Vannia Gava

* Infrastrutture e trasporti

* Teresa Bellanova - viceministro

* Alessandro Morelli - viceministro

* Giancarlo Cancelleri

* Lavoro e politiche sociali

* Rossella Accoto

* Tiziana Nisini

* Istruzione

* Barbara Floridia

* Rossano Sasso

* Beni e attività culturali

* Lucia Borgonzoni

* Salute

* Pierpaolo Sileri

* Andrea Costa