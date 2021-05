"Mandiamoli a casa!". Foggia scende in piazza per il 'No Landella Day': "Impediremo il ritiro delle dimissioni"

Appuntamento a domenica 16 maggio davanti al Comune di Foggia per il 'No Landella day - Mandiamoli a casa!"

Domenica 16 maggio, dalle 10 alle 12.15 davanti al Comune, attivisti impegnati in associazioni, movimenti e partiti politici, scenderanno in piazza per impedire il ritiro delle dimissioni di Franco Landella: "Da sette anni assistiamo alla peggiore esperienza amministrativa del capoluogo" tuonano.

Le motivazioni sulla pagina Facebook 'No Landella day - Mandiamoli a casa': "Negli ultimi mesi e ancor di più nelle ultime settimane l'amministrazione guidata da Franco Landella non solo sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza, ma ha dato prova di essere guidata da personaggi che utilizzano la politica e le istituzioni per gestire affari illeciti.

Gli arresti degli ex consiglieri Bruno Longo, Leonardo Iaccarino ed Antonio Capotosto sono solo la punta di un iceberg del malaffare, una piccola parte di ciò che potrebbe emergere a seguito delle indagini della commissione istituita per accertare condizionamenti della criminalità organizzata degli organi politici e della macchina amministrativa comunale.

Non vogliamo più assistere alla distruzione sociale, politica ed economica della nostra città e, in attesa che la magistratura faccia il proprio lavoro, vogliamo dimostrare che l'opposizione a Landella esiste, tra gli uomini e le donne di Foggia, ed intende impedire il ritiro delle dimissioni del sindaco.

La manifestazione si svolgerà sul marciapiedi antistante l'accademia di Belle Arti (davanti al Municipio) e sarà organizzata in ottemperanza alle norme di legge previste per contrastare la pandemia da Covid-19 e quindi nel rispetto del distanziamento sociale

L.'accesso all'area dell'iniziativa sarà concesso solo a manifestanti muniti di dispositivi di protezione individuale. Dimostriamo come sia possibile tutelare la salute pubblica e la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero"